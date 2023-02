Un recorrido nostálgico por Zaragoza a través de los rótulos antiguos

Pasear por la calle San Miguel agarrada del brazo de la abuela y recordar qué negocio había antes en la esquina con Jerónimo Blancas. Las tiendas y los bares históricos forman parte del imaginario colectivo de una ciudad. Y ahora, en Zaragoza, es posible recordar hazañas y emotivos momentos gracias a la labor de la futura Asociación Rotulicos, que se encarga de recuperar los rótulos más característicos que permanecieron durante décadas decorando las calles más transitadas de la localidad.

¿Quién no conoce la Pastelería Juma del paseo de Teruel? ¿Y Don Colchón de la calle Unceta? Son solo algunos de los rótulos que ahora están expuestos en la Escuela de Arte de Zaragoza y que permiten viajar en el tiempo a los zaragozanos.

La exposición se inauguró este jueves y estará de forma permanente. "Pretendemos que los rótulos que se quitan, o bien porque el negocio se moderniza y deciden cambiarlos o porque lo cogen otros dueños, no vayan a la basura. Es arte y pertenece a todos porque guardan historias de cientos de personas", reconoce Jairo Abella, fundador del proyecto Zaragoza Letters y uno de los organizadores de la exposición.

El edificio está decorado con rótulos de negocios famosos de la capital aragonesa como la Copistería Bruno Solano, que se encargó durante años de ofrecer el servicio a los universitarios. También luce el luminoso de Alfombras Miguel, negocio situado en la plaza Santiago Sas, y el de Cuadros Valmes, que fue el primer rótulo rescatado por la asociación. Cedidos por un particular que los guardaba en casa, están los carteles de Hong-Kong Supplies y Fernández- Máquinas de escribir, además del de BTV, empresa de La Puebla de Alfindén de la ferretería y la seguridad.

Algunos de los rótulos que están expuesto en la Escuela de Artes de Zaragoza. HA

La "mayoría" de estas "obras de arte", señala Abella, son de Gregorio Arcega, de 82 años, que lideró Rótulos Luminosos Arcega durante 40 años. Este jueves acudió a la inauguración para explicar cómo se hacía antes y cómo ha cambiado la forma de rotular. "Lo de ahora no tiene nada que ver con lo del siglo pasado. Ahora son todo vinilos y a mi, personalmente, no me gusta. Antes nos encargábamos de hacer cada una de las piezas y eran más bonitos", subraya el rotulista.

Natural de Torrejón de la Cañada, cerca de Calatayud, emigró a Barcelona y aprendió el oficio. Poco después regresó a Zaragoza y montó su taller y se encargó de la fachada de decenas de establecimientos.

"Hemos trabajado para internacionales y hemos creado los rótulos de empresas como Spar, El Corte Inglés, Pikolín,... No terminaría nunca de decir todas. También de hoteles como el Boston o el Don Yo, o los cines Palafox. Fueron muchos años dedicándome a eso. Diría que hemos hecho la mayoría de rótulos de los negocios que hay en los pueblos aragoneses", asegura Arcega, que decidió retirarse de la profesión a comienzos de los 2000.