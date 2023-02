Los fans enloquecen con Bunbury: "Enrique, gracias por existir"

La publicación este viernes de la canción 'Invulnerables', el primer adelanto del disco que Enrique Bunbury editará el próximo 26 de mayo, ha sido recibido con pasión y felicidad por los miles de seguidores que tiene el zaragozano repartidos por todo el planeta.

Basta con echar un vistazo en los comentarios en las redes sociales y plataformas para visualizar la satisfacción que predomina entre los fans. "Me encantó esta nueva canción... Gracias por existir. Te amo", explica Edith en Instagram. "Temazo, batería, bajo y guitarra, brutal", aporta José Luis Lorenzo. "Me encanta. Eres la transfusión de sangre que combate el veneno", proclama Loli Fernández tomando prestado un verso de este nuevo himno. "Estuve esperando este momento maestro. Gracias por la canción", lanza el músico Moses Lomelí. La lista de elogios es profunda y larga. "Me encantaaa. Ya hacía falta escuchar algo más movido, las guitarras me encantan", indica Mari también en Instagram.

El propio productor de la canción, el mexicano Adan Jodorovsky ha escrito en los comentarios del 'post' de Bunbury con los emoticonos de varias llamas de fuego como prueba de su ilusión en esta colaboración. Además, varios fans han contestado a este mensaje del productor felicitándole por su aportación a la música del cantante aragonés en esta nueva etapa musical que acaba de arrancar.

Pasión en las redes

En Youtube el recibimiento también está siendo muy caluroso. "Wow que estilo, buenísima canción, ritmo que hace bailar, brincar, mover la cabeza y los pies al ritmo involuntariamente no se puede escuchar sin moverte. La mejor compañía para los transcursos del día a día", asevera Carlos Rocha. Frodo habla con reverencia del líder de Héroes del Silencio: "Gracias por volver, maestro. Justo hoy se cumple un año que lo vi por última vez en el auditorio Telmex en Guadalajara. Gracias por todo lo maravilloso que nos dejó y nos sigue dejando". Una admiración que derrocha Carlos Carvajal: "Será una pena que no se escuche en vivo, pero la canción es muy buena y grandiosa, grande como siempre maestro Enrique Bunbury". Pau Harkov abona el mismo camino: "El mejor regalo de cumpleaños que Enrique me pudo dar, larga vida a una leyenda". Lo mismo que Liiz Sel, que reconoce la influencia de Bunbury en su vida: "Gracias por volver con esto, que a mi esposo y a mí nos ha caído como para cerrar con broche de oro nuestro día, que hemos descubierto algo nuevo que primero Dios será el inicio de ideas nuevas. Una y otra vez nos sorprendes que pareciera que tus letras se inspiran en nuestra vida".

La alegría de estos fans continuará este sábado 25 de febrero con el lanzamiento del videoclip de 'Invulnerables', que ha sido dirigido por su pareja Jose Girl y por Sergio Abuja. Este último, que es cineasta y guionista, ya trabajó con Bunbury en el pasado, como en el videoclip de 'Deseos de usar y tirar'. En el vídeo, Bunbury está acompañado por la banda que grabó el nuevo álbum, incluyendo a Adan Jodorowsky en el bajo, Raoul Chichin en la guitarra, Victor Mechanick en los teclados y Guillo Morales Vitola de la banda Ästra en la batería.