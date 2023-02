Bunbury se pone romántico con 'Invulnerables: "Eres mi refugio contra la tormenta"

Enrique Bunbury ha despertado este viernes a sus miles de fans con la publicación de la canción 'Invulnerables', el tema de adelanto del disco que verá la luz en mayo y que muestra a un compositor enamorado y vitalista, que ha pasado página en su carrera artística y que se apresta a introducirse en una nueva etapa.

El propio título que ha elegido es toda una declaración de intenciones de lo que proclama en una letra marca de la casa. Así comienza: " Hoy que eres mi refugio contra la tormenta / y abrimos nuestros cuerpos a abismos prohibidos por la ciencia / porque un milagro tuyo no me resulta extraño / porque me haces alcanzar límites extraordinarios / porque es entre tus brazos que mi alma se calma / porque tu silencio es tan evocador como tus palabras / porque lo nuestro es infinito para que sea eterno / eres la transfusión de sangre que combate el veneno / juntos una criatura perfecta delimitada / si te lo explico es no haber dicho casi nada / Invulnerables, invulnerables, invulnerables, invulnerables".

La segunda estrofa continúa por la misma senda romántica. Bunbury canta lo siguiente: "Porque eres el sabor de un mundo que ya no está / un puente entre la superficie y la profundidad / porque para entrar en la casa te tienen que invitar / y me salvas la vida quitándomela / me rindo de antemano al bocado del vampiro / que los espejos y los flashes me hagan el vacío / porque lo nuestro es infinito para que sea eterno / eres la transfusión de sangre que combate el veneno / juntos una criatura perfecta delimitada / si te lo explico es no haber dicho casi nada / Invulnerables, invulnerables, invulnerables, invulnerables".

Tras descubrir y lanzar este viernes la canción, este sábado 25 de febrero Bunbury lanzará el videoclip de 'Invulnerables', que ha sido dirigido por su pareja Jose Girl y por Sergio Abuja. Este último, que es cineasta y guionista, ya trabajó con el zaragozano en el pasado, como en el videoclip de 'Deseos de usar y tirar'. En el nuevo vídeo Bunbury está acompañado por la banda que ha grabado el nuevo álbum, incluyendo a Adan Jodorowsky en el bajo, Raoul Chichin en la guitarra, Victor Mechanick en los teclados y Guillo Morales Vitola de la banda Ästra en la batería.