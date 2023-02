La zaragozana Clara Téllez, cantante de Los Peces, se reinventa como La Invitada

La vocalista y compositora zaragozana Clara Téllez ganó notoriedad nacional a principios de este milenio como el 50% de Los Peces, la banda que armó junto a Santi Comet. La aventura duró algo más de un lustro, y tras aquellos años bajo el foco, Téllez –afincada en Madrid desde hace más de dos décadas– se alejó de la música profesional. Sus numerosos fans de aquellos años tenían y tienen ganas de más, y ahora Téllez también exhibe ganas de pisar escenarios. De momento se ha reinventado con un curioso alias: La Invitada.

El apelativo tiene su miga. "Se me ocurrió en un día de insomnio –ríe– y es que últimamente hago muchas colaboraciones con grupos de Madrid, así como de zaragozanos que vienen a Madrid a tocar o grabar. Estuve hace poco con Cretino en el Rock&Blues de Zaragoza... pensé que podía tener una carrera como La Invitada y limitarme a ese tipo de actuaciones y grabaciones. Era una broma, lo solté en las redes y la gente empezó a decirme que la idea era buena... este viernes canté con Buenachica en el Club 100% de Madrid como La Invitada, el jueves lo haré allá mismo con César y La Banda del 100, y en marzo ya tengo unas cuantas cosas. Fíjate que voy a hacerme Instagram y Facebook como La Invitada. De un bolo sale otro, de una voz en un disco, otra".

Una vida muy musical

Todo comenzó en la sala Devizio, con una Clara adolescente en Experimentos en el Terror. "Sí, es verdad. Luego llegaron los años currando en La Estación del Silencio, con Antonio y Boch, estuve siempre como en casa. Fíjate que ya vivía en Madrid y venía los fines de semana para trabajar allá... un día apareció Santi con unas canciones, comenzamos con Los Peces, sacamos el primer disco en 2005, hice la gira posterior embarazada ya de Leo... la vida cambió. Fueron años increíbles".

Leo ya tiene 16 años y es músico. De hecho, toca la batería en el tema ’Gente’, del nuevo disco de su padre, Rubén Pozo. Clara, que se lleva muy bien con el progenitor de su hijo, cantó un tema en el lanzamiento de ese álbum. "¿Ves? Ahí también fui La Invitada –más risas– y Leo toca muy bien. A Rubén le gustó una versión que hice a guitarra y voz, me llamó para hacerla... fue un día fantástico. Nirvana, mi hija pequeña, tiene 5 años y también le gusta la música".

Los Peces sacaron un segundo disco en 2009, ‘Ocho brazos para abrazarte’. "No fue tan bien, nos vinimos abajo. Cuando dejamos Los Peces, me enfadé con la música; no quería cantar, ni componer, ni oír música... pero si no canto, me pocho; soy como una flor, y mi agua es la música. Me había traído a gente entrañable como Aurora Beltrán oCoque Malla, recuerdos geniales como el concierto de despedida de Distrito 14... llegué a romperme anímicamente, pero la familia y los amigos estuvieron ahí; mi querida Gabi Añaños me dijo que volver a cantar iba a ser una gran ayuda, que yo era cantante y lo sería siempre, y eso me abrió los ojos".

Téllez se queda de momento con La Invitada, pero no descarta ir algo más allá. "Hay un proyecto con dos colegas músicos, Perroflaco y Miguel Larios, pero no quiero hacer nada a medias, y ahora no tengo el tiempo suficiente; iré poco a poco, sin presiones".