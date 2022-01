Santi Comet: "El talento surge en los lugares más impredecibles"

Dice que ya no cree en los grupos y lo afirma con conocimiento de causa…

Bueno, digo que no han funcionado para mi... O no siempre, supongo que es como aquel que se ha casado y divorciado tres veces y ya ha tenido suficiente. Habrá otros que no se cansarán de intentarlo una y otra vez, pero hay una energía y una edad para cada cosa.

Forma parte de una tremenda banda, la de ‘Late Motiv’. ¿Cómo ha marcado su vida esta etapa?

Desde luego, como dice Andreu Buenafuente: «La mejor banda de la TV, claro que no hay otra». Me lo he pasado muy bien, he aprendido un montón sobre música y también sobre televisión y lo más importante, pasamos toda la primera ola y el confinamiento sin dejar de trabajar, aunque fuera desde casa. Además seguimos tocando a pesar del final del programa y no paran de llamarnos.

La suya es una profesión en la que es complicado mantenerse a flote. ¿Hay menos glamur de lo que parece?

Recuerdo que cuando yo estaba empezando, Coco Fernández, (mi primer profe de piano y mi amigo) me contaba historias de músicos uruguayos y yo con toda mi ingenuidad le pregunté: «¿Qué pasa, que en Uruguay es muy duro ser músico?». Y el me contestó: «No, ser músico es duro en cualquier parte del mundo». Piense que el propio Salif Keita, hijo de un Rey, fue repudiado por su familia por dedicarse a la música: «Un trabajo propio de castas inferiores».

¿Ha cambiado mucho el panorama musical aragonés desde sus comienzos en Adiós Jumbo, Dos Lunas o Los Peces?

Considero que internet y las redes han puesto todo patas arriba. Ahora un chaval con un portátil, una tarjeta de sonido y un micro puede grabar un disco desde su casa y distribuirlo a todo el mundo... Eso es un avance. Cuando yo tenía 20 años menos, era carísimo hacer discos, videoclips, etc. En ese aspecto hemos mejorado mucho y se ha democratizado la producción... Pero el talento surge en los lugares más impredecibles.

Ahora ve la luz ‘El hombre elefante’, un tema lynchiano en el que colabora un buen amigo suyo, Coque Malla.

Escribí esta canción en 2012 viendo la película de Lynch por enésima vez con la TV en ‘mute’ y tocando el piano encima. Me salió esa frase de piano y melódica que es el ‘riff’ y el estribillo de la canción. Mi plan original era armar una banda para 2021 y con la excusa de mi 50 cumpleaños regalarme una minigira con canciones de Los Peces, Adiós Jumbo que me apetece seguir tocando, más las nuevas que he ido haciendo... Pero las circunstancias se llevaron la idea original por delante. Este era el plan B. Mi idea es publicar una nueva canción cada dos o tres meses. La próxima, en marzo.

¿En qué se inspira a la hora de componer?

Bueno, antes de nada me considero simplemente un autor, compositor era Mahler, pero me gusta mucho imaginarme historias e intentar comprimirlas en una canción de tres minutos. Es un desafío. Después de la música, los libros son mi principal alimento (espiritual).

¿Le gustaría presentar en directo estas canciones?

Me encantaría, pero esta vez voy a hacer las cosas al revés y a mi manera, esperaré a ver cómo las recibe la gente y dentro de nueve meses lo volveremos a plantear.

Le veremos por aquí el 4 de marzo con la banda de ‘Late Motiv’. ¿Cómo está recibiendo el público sus conciertos?

Estaremos en la sala Rock & Blues y me apetece mucho tocar en mi ciudad. Los conciertos son una fiesta y eso que hacemos versiones. Después de seis años juntos se ha creado una química muy especial entre nosotros.

¿Qué destacaría de su participación en el último disco de Los Gandules?

Son de lo mejor que ha salido de Aragón, me encantan su sentido del humor y su enorme talento para darle la vuelta a las canciones populares. Como somos amiguicos hace años, un día que se me ocurrió una parida para el estribillo de ‘Smooth criminal’ de Michael Jackson, se la envié y ellos hicieron el resto de la letra. Además grabé los teclados de ese tema. No me gustan los artistas que se toman a sí mismos demasiado en serio, y eso que he tocado con alguno de ellos.