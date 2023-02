Dos aragoneses en el equipo de la gira mundial de la banda británica UB40

El dúo zaragozano Modelo ha pasado de tocar en las calles de Brighton a recorrerse el mundo como miembros del equipo técnico del grupo británico de reggae UB40. Gary Roberts, 'tour manager' y técnico de sonido de grupos y artistas como Blur o Lenny Kravitz, les vio tocar y le ofreció actuar en Francia.

Luego le brindó a Jorge la oportunidad de formar parte del ‘staff’ de las giras de UB40. Más tarde también se incorporó Batz en esta aventura. Acaban de llegar de Australia y Nueva Zelanda. Antes estuvieron en EE. UU. y en total han recorrido más de cien ciudades con UB40. «Son estrellas de la música pero cercanos y muy majos. Saben que tenemos el grupo, les ponemos vídeos y les encanta lo que hacemos», dice Jorge.

«En el último año nos hemos subido en más aviones que coches. Solo en Nueva Zelanda cogimos 14 en 12 días. Son ya un lugar de trabajo para componer la música de Modelo», subraya Batz.

«Somos una generación a la que nos ha tocado viajar, irnos fuera, echando de menos a la familia, los amigos... de todo eso hablamos también en nuestras canciones», cuenta Jorge.

Este año el dúo va a centrarse en tocar en directo todo lo que pueda, aunque sus compromisos con la banda UB40 continúan. «El mes que viene vamos al Vive Latino México porque el grupo británico abre para los Red Hot Chili Peppers», apunta Batz.

A finales de 2019, el productor y músico José Lapieza ‘Batz’ y el cantante y guitarrista Jorge Doherty comenzaron a hacer ‘busking’ (tocar en la calle) en Brighton, en la costa sur de Inglaterra, con un kit de batería para niños, un ukelele, un micrófono, un pequeño amplificador y un carrito de la compra para llevar los instrumentos de un lado a otro.

Jorge Doherty y José Lapieza ‘Batz’ forman el dúo Modelo José Miguel Marco

Las expectativas eran divertirse y dar rienda suelta a su creatividad. Así nació Modelo, un dúo Zaragozano que este viernes aterriza en La Casa del Loco (21.30. Venta en entradium.com y en taquilla) presentando su concierto ‘Gracias por volar con Modelo’, un ‘show’ con el que proponen que el público se sumerja en un viaje musical.

Varias de las canciones que han compuesto durante este tiempo han visto la luz en las plataformas digitales. Su último sencillo es ‘Nadie dijo siempre’, un tema que lanzaron hace un par de días y que es un guiño a su anterior etapa con el grupo Ultravioleta.

«Era la canción que más gustaba y más se sabía la gente cuando tocábamos y hemos querido recuperarla porque en el concierto van a subir a tocar miembros de Ultravioleta», cuenta Jorge Doherty. «Musicalmente es el nexo que nos llevó de A a B. La hemos querido recuperar para hacer un homenaje a ese momento en el que todo tomó otra dirección», apunta José Lapieza ‘Batz’.

Sobre la forma actual de publicar música, canción a canción, Batz revela que tienen un disco completo compuesto y grabado. «Pero en el momento en el que lo íbamos a sacar comenzó la pandemia. Era un disco conceptual, la historia de un viajero, porque de alguna forma muy ambigua es nuestra propia historia –explica–. Y justo cuando comenzó el confinamiento dejamos de viajar. No tenía sentido estar hablando de volar, de irte, de volver cuando estamos encerrados. No sentimos que fuese el momento y lo dejamos de lado. Desde aquel momento ya no ha habido ese impulso de sacar el disco y hemos ido haciendo música nueva».

Un «antes y un después»

Su proyecto musical tiene como bases las ciudades de Brighton y Zaragoza, pero su trabajo como miembros del equipo técnico del grupo británico de reggae UB40 les ha hecho viajar por todo el mundo. El último concierto que ofrecieron en la capital aragonesa fue en las pasadas Fiestas del Pilar, y afirman que esa actuación «marcó un antes y un después». «Fue espectacular, vinieron unas mil personas que se volcaron con nosotros. Empezamos a ver que en las primeras filas había muchas personas que no conocíamos y que se sabían las canciones –recuerda Jorge–. Siempre que hemos tocado aquí notamos que la ciudad nos da mucho apoyo».

«En La Lata de Bombillas hicimos dos conciertos en 2021. No sabíamos muy bien cómo iba a salir aquello porque llevábamos sin tocar aquí dos años», rememora Batz.

«Tocar en la calle nos lo ha dado todo»

Vendieron todas las entradas para aquellas dos fechas. Sin embargo, para el dúo zaragozano, llenar una sala no es lo primordial. «El tema de las entradas es curioso porque convierte a las personas en números, se piensa primero en las que no has vendido para llenar. Es muy fácil tropezarse con eso, pero si has vendido, por ejemplo, 160, significa que hay 160 personas que pagan un dinero para venir a oír nuestra música. ¡Una locura! Es algo que respetamos mucho», comentan.

Aunque ahora quieren pisar más escenarios, Modelo no deja de lado la vía pública. «Tocar en la calle nos lo ha dado todo. Incluso en la reciente gira de UB40 hicimos ‘busking’ en ciudades de EE. UU. como Nueva York, Las Vegas, Nueva Orleans...».