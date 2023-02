El Monegros Desert celebrará su 30 aniversario con Wu-Tang Clan, Pendulum y Richie Hawtin

A falta de cinco meses y medio para que arranque una de las ediciones más especiales del Monegros Desert Festival, la de la celebración de su 30º aniversario, la cita fragatina acaba de dar a conocer los primeros nombres de su cartel.

Sobresale el combo estadounidense Wu-Tang Clan, leyendas del rap que se cayeron de la programación en 2022 y que ahora cumplirán con su palabra de actuar en el desierto oscense. Tampoco faltarán Pendulum y clásicos como Richie Hawtin, Ben Sims u Óscar Mulero.

En el elenco de nombres anunciados se hallan dos DJs aragoneses, el oscense Andrés Campo, un habitual de la casa, y el turiasonense Pushmann. Curiosamente, ambos repiten participación por segundo año consecutvivo.

Tras el regreso a la acción que se produjo en 2022 tras ocho años de ausencia, la familia Arnau ha redoblado la apuesta por uno de sus buques insignia y quiere repetir el éxito de su último capítulo, que atrajo a 55.000 personas procedentes de 88 países al desierto oscense y que colgó el cartel de 'sold out'. Disfrutaron de un pantagruélico menú de 125 artistas y 11 escenarios. En esta ocasión volverán a levantarse 11 escenarios y más de un centenar de nombres en el cartel.

"Prepárate para disfrutar al ritmo de la banda sonora del festival más radical, audiovisual, visual y experiencial que jamás hayas vivido. Bienvenido a nuestra R.A.V.E más salvaje y creativa", explica la organización en sus redes sociales.

El desafío de reproducir este mastodóntico encuentro no atemoriza a Juan Arnau Lasierra, el CEO del festival. "Organizar cualquier festival supone un enorme trabajo, pero en el caso del Monegros Desert, mucho más. Desde el primer momento quedamos con la familia que no queríamos volver haciendo un festival sencillo, con estructuras básicas de escenarios y DJs. Nuestro reto era llevar a cabo un proyecto creativo que no se ha hecho nunca en España. Obviamente una cosa es decirlo y otra hacerlo. Hay muchísima gente que interviene a nivel internacional. En la confección de los escenarios hemos trabajado con portugueses, brasileños, belgas, sudafricanos e ingleses. Y ahora volvemos a la carga", explicó a HERALDO.