Reacciones y los mejores memes tras la actuación de Rihanna en la Super Bowl

Si hay un tema que protagoniza este lunes la conversación en Twitter es la actuación de Rihanna en el decanso de la Super Bowl, un partido que enfrentó a los Philadelphia Eagles con los Kansas City Chiefs. La cantante, que regresó a los escenarios después de siete años dedicada a su empresa de maquillaje Fenty Beauty, repasó sus grandes éxitos y sorprendió a todos al revelar su embarazo. Se trata de su segundo hijo, tras el que tuvo en mayo de 2022 con el rapero ASAP Rocky.

Vestida con un mono de un rojo intenso firmado por la marca española Loewe, la cantante demostró durante más de 13 minutos de actuación que sigue siendo una de las más destacadas estrellas del pop. Decenas de bailarines vestidos de blanco acompañaron a la cantante en un espectacular escenario conformado por pasarelas voladoras. Subida a una de ellas, y tocándose suavemente el vientre, arrancó su show con el que puso a todos a bailar. No faltaron clásicos como 'Bitch Better Have My Money', 'We Found Love' y 'Work', mientras se reservó 'Umbrella' y 'Diamonds' para la traca final.

La actuación del medio tiempo de la Super Bowl es un auténtico acontecimiento mundial que atrae tanta atención como el partido en sí. Las redes sociales no perdieron detalle de cada movimiento de la artista, quien había reconocido previamente en una rueda de prensa: "Cuando te conviertes en madre, algo pasa que sientes que puedes hacer cualquier cosa".

Los tuiteros aplaudieron a la cantante por su regreso a los escenarios en una actuación que algunos califican como histórica y que, sin duda, dejó momentos que no pasaron desapercibidos. Estas son algunas de las reacciones y memes más divertidos.

He quedado atrapado mirando a Rihanna los 5 primeros minutos y el resto también. Es lo más brutal que vas a ver en mucho tiempo. pic.twitter.com/TenvdG7fQS — Colmenero (@Colmenero) February 13, 2023

Rihanna de pie y Yo, en el

embarazada sobre // autobús

una plataforma cuando

que no para de suelto

moverse la barra pic.twitter.com/I3CiyQgzrP — Nacho Garcia (@NachoGarciaR) February 13, 2023

Banco muuuuucho a la intérprete del show de Rihanna 😂 La vivió por completo, como tiene que ser 🖤 pic.twitter.com/BO8TaqohgR — Rodrigo #NWA ⭐️⭐️⭐️ (@RodrigoLVazquez) February 13, 2023

Por favor los bailares??? estuvieron taannn bieeen. Es que joder. Sin duda de lo mejor del show de Rihanna en la #SuperBowl✨ ❤️🤩 pic.twitter.com/B3iyUzTdPp — Alexandra Ligero (@komorebi_alg) February 13, 2023

Rihanna retocándose con un producto de su marca de maquillaje en medio show



The devil work hards pero Rihanna works HARDER pic.twitter.com/NZQd5hJ6l6 — Lissa • 翠仪 (@lissa_cuiyi) February 13, 2023

Imágenes exclusivas del show de Rihanna en el Súper Bowl pic.twitter.com/jrjyDrnRCX — Codzito 🦩 (@gcasango) February 13, 2023

Rihanna: 34 años . Embarazada



Yo: si me incorporo rápido me mareo.pic.twitter.com/ErrIbswbSh — Olalá de fua (@olaladefua) February 13, 2023

Rihanna haciendo el show del Superbowl a sus 34 años y embarazada es puro 🔥🔥



Pero la interprete de lenguaje de señas se lleva la corona.



Porque todos disfrutemos nuestro trabajo tanto como ella jajaja pic.twitter.com/5nIzOskFvr — Pia (@modaquetepario) February 13, 2023

A raíz del espectáculo ofrecido por la cantante latina, muchos han recordado la actuación de Shakira y Jennifer López, que revolucionaron la Super Bowl con sus bailes en 2020. La colombiana envió sus “mejores vibras” a Rihanna unas horas antes de la actuación a través en una publicación en su perfil de Instagram.