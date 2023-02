Despedidas, canciones y reivindicaciones: así han sido los Goya de este año

Desde las reivindicaciones, que ya han empezado en la alfombra 'roja', y pasando por los homenajes, que han marcado el principio de la gala, hasta llegar a las entregas de los galardones; los premios Goya de este 2023 han sido emotivos y combativos a partes iguales. Un mayor protagonismo de las mujeres en el mundo cinematográfico no solo como actrices o como musas, sino como directoras y guionistas, ha marcado el ritmo de una entrega de premios liderada por Clara Lago y Antonio de la Torre.

Esta 37ª edición de los Goya empezó marcada por una alfombra más inclusiva, donde se reclamó la importancia de los cortos en la industria cinematográfica, así como una mayor vigilancia y atención a los abusos sexuales dentro de la industria. Isabel Coixet y Carlota Pereda han sido algunas de las voces cantantes en este discurso, tan necesario como urgente.

Entre petición y petición empezó, sin darnos cuenta, la gala, marcada por la guitarra de Manuel Carrasco, quien lideró el homenaje al oscense Carlos Saura con el que empezaron los Goya 2023. El cantante interpretó 'cantares' de Sabina sobre un poema de Antonio Machado, con una imagen del cineasta recientemente fallecido de fondo. En este momento, se unieron los presentadores al escenario para dar el pistoletazo oficial de salida al homenaje y a los Goya.

¿Por qué te vas?

Carmen Maura, cabezón en mano, iba a ser la encargada como actriz de ¡Ay, Carmela! de darle el Goya de honor a Saura, quien no llegó a recibirlo en sus manos. Sí lo hicieron sus hijos y su muer, que recogieron el premio a título póstumo dando paso a una Natalia Lafourcade que interpretó '¿Por qué te vas?', la famosa canción escrita por Juan Luis Perales e interpretada por Jeanette. Se unió al homenaje con un sentido 'Pena, penita, pena' Lolita, quien aprovechó para recordar a su madre, Lola Flores, en su centenario. Parece mentira, pero ya han pasado casi 28 años desde que falleciera La Faraona.

Homenajes aparte y zanjados, la gala se por iniciada cuando Luis Zahera recoge su premio al mejor actor de reparto por 'As Bestas', bajo la atenta mirada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder de la oposición, Núñez Feijóo. La verdad es que esta gala no ha dejado fuera los dramas políticos (¿a quién no le gusta un poquito de salseo, aunque sea político?). Por un lado, esta gala ha sido la primera ocasión en la que ambos líderes de PP y PSOE se han cruzado las caras. Por otro, ha sido la ocasión perfecta para que el Gobierno de coalición lave su imagen después de estas semanas de conflicto y de señales de unidad.

Bueno, volviendo a las entregas de premios (recuerden que en nuestro directo se puede consultar qué ha sucedido en la gala minuto a minuto), queremos desde aquí destacar las palabras del premiado como mejor actor revelación por su papel en 'La consagración de la primavera', Telmo Irureta. "Nosotros también existimos y también follamos" han sido las palabras que ha elegido para reclamar una mayor visibilización para la gente con diversidad funcional e intelectual.

Y a medio camino entre el homenaje y el premio destacamos a Juliette Binoche, la tan esperada actriz francesa que ha recibido el Goya Internacional. "Este Goya no es para Juliette, es para el fuego de un ardiente deseo que no me pertenece, que debo compartir", ha confesado en su discurso al mismo tiempo que ha recordado a Saura y he demostrado sus dotes vocales en el escenario.

En la misma línea ha estado Fernando Esteso, un mítico personaje del cine español, que ha recordado a Agustí Villaronga y a Saura. "Espero que tanto Carlos como Agustí, que estarán escribiendo ya el guion de su próxima película, tengan un recuerdo para mí. Más temprano que tarde nos volveremos a encontrar. Descansen en paz".

Nombre y talento aragonés

No solo el apellido del aragonés Francisco de Goya llevan estos premios por nombre. También el talento del cine de nuestra tierra llega cada año y, en mayor o en menor medida, deja su huella. Este 2023, Gaizka Urresti y Paula Labordeta se han llevado el galardón a la Mejor Película Documental por 'Labordeta, un hombre sin más'.

La zaragozana Isabel Peña ha recogido el Goya a Mejor Guion Original junto a Rodrigo Sorogoyen por 'As bestas' y la oscense Yasmina Praderas (Huesca, 1981) se ha llevado el Goya al Mejor Sonido por su trabajo en el mismo filme, uno de los más galardonados de la noche.

Con estos últimos premios se fue acercando el final de una gala especial que va culminando una cierta tendencia en los Goya de los últimos años, hacia una mayor inclusión, una mayor preocupación por el papel y rol de las mujeres en el cine, por las violencias sufridas y por la mayor representación de todas las realidades sociales de nuestro país y tantos otros.

Entre adioses y hastaluegos, y después de entrarnos de que el presidente de la Academia de Cine Español Fernando Méndez-Leite fue capaz de verse 100 películas entre los 6 y los 9 años (de las cuales, 40 fueron españolas); tocó despedir un año más la gala de los Goya, los Óscar españoles; y empezar a planear las sesiones de cine que nos hagan disfrutar, sufrir y aprender este 2023.