Al estilo Miley Cyrus: compra tus propias flores y otros cinco autorregalos para San Valentín

Podría decirse que este San Valentín de 2023 llega a contracorriente por lo menos en lo musical. Las canciones románticas para bailar pegado tendrán que competir con dos de los omnipresentes hits del momento, sendos cantos al desamor despechado. Los dos, con protagonista femenina. "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", canta Shakira, casi omniprensente. Pero la que directamente da en la línea de flotación del almíbar propio de un 14 de febrero es Miley Cyrus y su 'I can buy my own flowers" (Puedo comprar mis propias flores), que reza su último gran éxito.

Le tomamos la palabra a la cantante y abogamos, no por renunciar a celebrar San Valentín, sino por hacerlo por cuenta propia: un día de caprichos y autocuidados. Aquí van algunos planes e ideas:

El ramo que se compraría Miley Cirus

Un ramo de flores de María Aliaga. Oliver Duch

Un ramo de flores es, con permiso de los bombones, el regalo por excelencia del San Valentín más canónico. Acudimos a la florista zaragozana María Aliaga (Santiago Ramón y Cajal, 45) para pedirle uno que se salga del tópico, que bien podría haber elegido Miley Cyrus como inspiración para componer 'Flowers', su canto a la independencia femenina. Aliaga acepta el reto con una sonrisa y una confesión: "Respetando todos los gustos, lo último que propondría como ramo en San Valentín es uno de rosas rojas".

María se decanta en el caso de unas flores autorregaladas por una composición "flexible, con mucho movimiento y cambiante, por un ramo que esté vivo", explica. En él, "muchas de las flores que lo componen van girando con la luz y el paso de los días". El 'bouquet', muy campestre, lleva desde flores de temporada, como la mimosa, a ranúnculos, scaviosas, tulipanes dobles (que recuerdan a la peonía), brunia, protea, brezo, eucalipto y boj. "Es un ramo superelaborado", explica María.

'Barbarella': recordando a Paco Rabanne con cine

Jane Fonda, vestida de Paco Rabanne en 'Barbarella'. H. A.

Tele y mantita sin renunciar a un poco de glamur es posible mezclando cine y moda. Por qué no rindiendo un pequeño homenaje al diseñador español Paco Rabanne, que falleció el pasado 3 de febrero. Rompedor en su tiempo, futurista y espacial, el talento y las constantes del estilo del modisto pueden apreciarse como nunca en la película 'Barbarella', protagonizada por una bellísima Jane Fonda y dirigida por Roger Vadim, que entonces era su pareja. En España puede verse, por ejemplo, en Prime Video o, justamente este sábado 18 de febrero, a las 10.15, en su canal de Clásicos de Movistar +. 'Barbarella' es un fantasía pop que en España no se estrenó hasta la era del destape.

Kim Kardashian ficha a las amigas de 'The White Lotus'

No es muy común que la segunda temporada de una serie triunfe aún más que la primera, pero ese parece ser el caso de 'The White Lotus'. El 'thriller' de HBO sobre las miserias de un grupo de gente rica en un hotel de lujo se ha trasladado en su nueva entrega de las exóticas playas de Hawái a la isla de Sicilia.

De entre el brillante y variado elenco tres actrices han visto reforzadísimas sus carreras gracias a la serie. Una es Jennifer Coolidge, quien interpreta a Tanya McQuoid, una mujer madura sorteando la depresión y con poca suerte en el amor. Junto a Coolidge, que recibió por este papel el Globo de Oro a mejor actriz de reparto, se han puesto muy de moda Simona Tabasco y Beatrice Grannò.

Italianas y amigas íntimas, trasladan a la serie esta doble condición de su vida real, para interpretar a dos jóvenes prostitutas que tratan de sobrevivir guiadas en parte por lo material y en parte por el corazón. Tabasco y Grannò han sido un pequeño gran fenómeno entre los espectadores de la serie, que tiene a la pareja entre los personajes favoritos. Una de las seguidores de la serie y también fan de estas jóvenes actrices es nada menos que Kim Kardashian, hasta tal punto que las ha elegido como modelos para esta campaña de San Valentín de su firma de lencería: Skims.

La crema fetiche de Lady Di que su hijo ha vuelto a poner de moda

La Eight Hour Cream de Elizabeth Arden. Elizabeth Arden

Puede decirse que la Eight Hour Cream de Elizabeth Arden alcanza a estas alturas de la vida la categoría de clásico de la cosmética. Es además uno de los 'best sellers' de la marca estadounidense que, curiosamente, está recibiendo otro empujón extra de ventas gracias a una inesperada publicidad: la que le ha hecho el príncipe Enrique de Inglaterra en sus memorias.

En uno de los capítulos cuenta cómo durante una expedición en el Polo Sur una amiga le recomendó usar este bálsamo para tratar una congelación. Él quedó muy sorprendido porque la crema era una de las favoritas de su madre, Diana de Gales: "El olor de la crema me recuerda a ella", llega a decir en el libro.

La Eight Hour Cream es una crema que se ha hecho famosa, entre otras cosas, por servir a diferentes propósitos, desde hidratantes hasta cicatrizantes. Debe su nombre a uno de sus primeros usuarios (hablamos de los años 30 del siglo pasado) que contaba que se la ponía a su hijo en las rodillas cuando se hacía alguna rozadura y a las ocho horas ya estaba curado.

El panettone del amor de Ascaso

El panettone del amor de Ascaso. H. A.

El panettone de Ascaso sigue triunfando mucho más allá de la Navidad. En febrero, se viste de rosa para celebrar San Valentín. La pastelería oscense con sucursales en Madrid y Zaragoza lo propone para estas fechas recubierto de un chocolate de color rosa y con su esponjosa masa trufada de fresas naturales confitadas y de chocolate de frambuesa y fresa. Fragmentos de estas dos frutas completan su presentación.

Un brindis rosa

Alquézar rosado. H. A.

Por qué no acompañar el panettone o disfrutar de cualquiera de los anteriores planes con una copita de vino. En este caso, las Bodegas Somontano proponen su popular rosado Alquézar que este San Valentín da la posibilidad además de participar en el sorteo de una pulsera de la joyería Monge.