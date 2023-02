Madonna se defiende de las críticas: "No voy a disculparme por mi apariencia"

La cantante estadounidense Madonna, criticada en Internet por su apariencia física durante la última ceremonia de los Grammy, se defendió este martes de forma categórica alegando que no tiene por qué "pedir perdón".

"Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones artísticas que he hecho ni por mi apariencia o por cómo visto y no voy a empezar ahora", señaló en un mensaje colgado en su cuenta de Instagram.

En la ceremonia de los Grammy de este pasado domingo Madonna introdujo la actuación de Kim Petras y Sam Smith. Pero, en lugar de fijarse en su discurso, un alegato en defensa de los "rebeldes", en internet se criticó su aspecto físico y en especial el estado de su cara tras sus diversas operaciones estéticas.

"He sido degradada por los medios desde el principio de mi carrera. Entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que a todas las mujeres detrás de mí les sea más fácil en los próximos años", señaló.

La diva del pop apuntó que los planos de cerca de las fotos que le hicieron habrían distorsionado "la cara de cualquiera" y consideró que, "una vez más", se ve "atrapada" por la "discriminación por edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos".

Un mundo, concluyó, "que rechaza celebrar a mujeres que pasan de los 45 años y siente la necesidad de castigarlas si siguen teniendo determinación y siguen siendo trabajadoras y aventureras. (...) Como decía Beyoncé, 'No me romperán el alma'".