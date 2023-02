'La estrella azul' enfila en Zaragoza la recta final de su tortuoso rodaje

Sin perder el color marino, ‘La estrella azul’ empieza a ponerse incandescente. Esta semana se retoma en Zaragoza el largometraje del aragonés Javier Macipe sobre la figura de Mauricio Aznar, el recordado líder de Golden Zippers y Más Birras, que se enamoró de la chacarera argentina con el grupo Almagato al final de su corta vida: falleció en 2000, a los 36 años. Pepe Lorente, otro talento de la tierra, encarna al vate de las patillas y el tupé interminable en un proyecto que ya ha alcanzado las tres cuartas partes de su plan de rodaje, tras el largo hiato de casi tres años ocasionado por la pandemia y diversas vicisitudes posteriores.

El pabellón Príncipe Felipe alberga este viernes y sábado dos jornadas de filmación. Luego quedarán dos semanas más en diversas localizaciones por la ciudad de Zaragoza, para poner así el lacito al rodaje y soltar en voz alta ese deseado ‘it’s a wrap’ anglosajón que viene a ser ‘el lío está finiquitado’ por estos pagos.

Macipe explicaba este jueves en el propio pabellón (donde se ultimaban los detalles del montaje) que la travesía ha sido durísima. “No sé cuántas películas habrán estado paradas tanto tiempo después de rodar apenas tres días; levantar nuevamente todo ha sido muy complejo. No quiero olvidar el agradecimiento a las instituciones, desde el Ayuntamiento de Zaragoza a la Diputación Provincial de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, claves en el hecho de mantener a flote la película”.

El joven cineasta aragonés comentó que el reciente paso por Argentina de la producción había sido un éxito. “Venimos de rodar allá a finales del año pasado, en Santiago del Estero y otros puntos; igual está mal que yo lo diga, pero creo que está quedando muy bien. La del Príncipe Felipe es una de las escenas más grandes; aunque no refleja un concierto concreto de aquella época, si representa un compendio de cosas que ocurrieron entonces. Más Birras, por ejemplo, teloneó a El Último de la Fila en La Romareda, tocó en sitios grandes. Tendremos a una banda femenina, Intrusas, de telonera de un concierto de Más Birras; la lidera Erin Memento, que ha regresado de Los Ángeles para el rodaje. Es un homenaje a Intrusos, el grupo de Fernando Font”.

Lorente, que ha rechazado varios papeles en este tiempo por coincidir en el tiempo con teóricas fechas de rodaje de ‘La estrella azul’, ha hecho un esfuerzo por no salirse del personaje en todo este tiempo, más allá del aspecto físico. “Es un proyecto muy importante para mí, porque supone encarnar a una persona muy querida y admirada en Zaragoza y Aragón, con esa repercusión que también tiene en España y ciertas zonas de Argentina. Supo llegar al corazón de mucha gente del rockabilly y el folclore; al hablar de él, ves que a la gente se le ilumina la cara. Es una responsabilidad grande, pero también un placer”.

Se va a filmar parte del graderío del pabellón para ambientar un concierto lleno; hay 550 extras convocados. También se escenificará una prueba de sonido de Más Birras y un concierto. Tras las escenas del pabellón se rodará en el Teatro Principal, la sala Multiusos, la calle Bilbao, la ribera del Ebro y algún bar y domicilio particular. “Esta película también se ha salvado por el cariño de la gente, que nos han hecho llegar de mil maneras, desde piezas de atrezzo y vestuario a ofrecimiento de ayuda logística o incluso dinero que no hemos aceptado, pero que agradecemos como gesto. También tenemos a la Virgen del Pilar; Mauricio era muy devoto, y nosotros hemos ido varias veces a la basílica en estos años a hablar con ella y pedirle ayuda”, explicó Macipe.

Cambios en el guión

El parón obligado del rodaje hace tres años llevó a diversas modificaciones en el guión. “Veías lo hecho -explicaba Macipe- y te dabas cuenta de cosas que quizá no eran necesarias. También cambió el modo de trabajar, más acorde a lo que cuenta la película. La falta de recursos ha obligado a tirar de creatividad; se da el caso de que Mauricio no grabó en los mejores estudios de España, pero su música perdura, y creo que aún será más conocida en el futuro. Ojalá nos pase lo mismo. Los medios no condicionan la trascendencia del arte; de hecho, creo que lo mejor de la película se está rodando ahora”.

Para Lorente, los meses en Argentina han sido muy especiales. “Estuve allá en la preparación de la película, en otoño de 2019, y ya conocí un poco el ambiente; tocaba la guitarra, pero estuve aprendiendo algo de chacarera, que tiene sus ritmos ternarios complejos. Ahora he estado dos meses y medio, y en el largo parón he practicado mucho. Creo que de alguna manera hemos hecho de la necesidad virtud. Javier no quería un actor que interpretase una grabación musical en estudio, sino sonido directo, crudo y real, y este tiempo me ha permitido coger confianza. Además, me traje un bombo leguero del Indio Froilán, un luthier fantástico de Santiago de Estero, con una serigrafía de Mauricio en su bicicleta”.

La exigencia ha sido alta. Macipe, que reconoce ser muy perfeccionista, indicaba a Lorente canciones de Mauricio, una por semana, y éste le devolvía grabaciones diarias con versiones de ese tema para pulir cada vez más el sonido. “Llegamos a engañar a Gabriel Sopeña con alguna estrofa, diciéndole que era una grabación inédita de Mauricio; es para estar orgulloso”, confesaba Macipe.

El director aragonés no se atreve a lanzar una fecha de estreno. “El plan es tener le película montada y lista a finales del próximo verano. La ilusión es llevarla a un festival de clase A, y pasar luego por otros festivales españoles antes del estreno en salas y las plataformas, pero sería aventurado ahora hablar de una fecha concreta”.

El filme es una coproducción hispano-argentina de MOD Producciones, El Pez Amarillo y Cimarrón, junto a La Charito Films y Prisma. Cuenta con la participación de Movistar+ y Aragón TV, con la financiación de ICAA – Gobierno de España y el INCAA, y además de las instituciones aragonesas mentadas colabora el gobierno de Santiago del Estero, amén de contar con el apoyo internacional de Eurimages e Ibermedia. La película será distribuida en cines españoles por Wanda Vision, y las ventas internacionales corren a cargo de Film Factory.