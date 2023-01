PP, Cs y Vox mantienen a Plácido Domingo el reconocimiento de Hijo Predilecto hasta que no haya una sentencia de condena

PP, Cs y Vox han decidido con sus votos en el Pleno de Cibeles mantener al tenor Plácido Domingo el reconocimiento de Hijo Predilecto de Madrid hasta que no haya una sentencia de condena. Más Madrid ha elevado una proposición, que ha contado con el respaldo de PSOE y Grupo Mixto, para revocarle este reconocimiento tras las denuncias por acoso sexual presentadas contra él.

La concejala de Más Madrid, Pilar Perea, formada en el conservatorio, ha reconocido que es un tema especialmente doloroso para ella porque, a pesar del "inmenso legado de Plácido Domingo y su importancia en la historia de la música", "no significa que no sea correcto".

"Decenas de mujeres han sufrido ese presunto acoso y han dado la cara sabiendo que su testimonio podía ir en contra de su carrera profesional", ha destacado Perea, además de "las tres investigaciones que han corroborado con más de 60 testimonios de supuesto acoso". A lo que ha unido que los hechos "fueron reconocidos por él mismo en un comunicado" emitido por el tenor.

Levy: "Su ciudad ni le condena ni le cancela"

La delegada de Cultura, Andrea Levy, cree que esta proposición "no tiene ni pies ni cabeza" porque "se mantienen los méritos por los que se nombró a Plácido Domingo como Hijo Predilecto en 2013 por unanimidad". Después de definirle como "posiblemente el mejor cantante de ópera de la historia", Levy ha insistido en que "sus méritos permanecen intactos".

"¿Por faltas en su conducta vamos al Reina Sofía y quitamos el 'Guernica'? Traiganos una sentencia de un tribunal donde se le condene por un delito grave por sin sentencia no se debe condenar por los pecados del mundo sino por los probados delitos del individuo. Su ciudad ni le condena ni le cancela", ha concluido.

Más Madrid ha recordado que los plenos de Retiro y Arganzuela aprobaron en 2020 la retirada de la denominación 'Plácido Domingo' de la escuela de música y de un colegio público, respectivamente. En ambos casos Más Madrid y PSOE votaron a favor tras las acusaciones de acoso sexual que rodearon al tenor, mientras que Vox se opuso y PP y Cs se abstuvieron.

El Reglamento para la Concesión de Distinciones Honoríficas establece que al título de Hijo/a Predilecto/a de Madrid sólo podrá acceder "quienes hayan nacido en la Villa y que, por sus destacadas cualidades personales o méritos señalados, y singularmente por sus servicios de beneficio, mejora u honor de Madrid, hayan alcanzado tan alto prestigio y consideración general tan indiscutible en el concepto público".

Almeida lo defiende

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha defendido este martes al tenor porque "la mera existencia de una conducta irregular tampoco invalida la trayectoria de una persona" y no participa en "una moralina superior que se arroga la izquierda". "No participamos de las hogueras, de las cazas de brujas, de las quemas, ni de la moralina que pretende la izquierda", ha lanzado Almeida, quien sostiene que "no se ha acreditado de ninguna manera desde el punto de vista judicial que pudiera haber incurrido en algún tipo de conducta irregular".

Además, ha destacado que Domingo "es una de las grandes glorias de la cultura española y que ha paseado el nombre de España por el mundo". Por ello ha acusado a los grupos de izquierda de "arrastrar el nombre por el fango".