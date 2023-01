Elisa Marín, diseñadora gráfica: "Si pudiera cambiar el final de Los Amantes, pondría uno feliz"

¿De dónde ha sacado la inspiración para su estilizado cartel de la próxima edición de ‘Las Bodas de Isabel’ de Teruel?

Es la primera vez que me presento al concurso del cartel para ‘Las Bodas de Isabel de Segura’ y, nada más recibir las bases, me puse a trabajar en el boceto. Los personajes los tuve claros desde el principio y luego vino el resto. Cuando me puse a diseñarlo, me leí la historia de Los Amantes para saber por dónde empezar y me llamó la atención que Isabel y Diego se conocían desde pequeños, crecieron y jugaron juntos y de ahí parte la idea de que, entre ellos, ‘Florece el Amor’, que es el título del cartel.



¿Qué quiere transmitir con su diseño?El momento en que Los Amantes están enamorados pero no se han besado y por eso el beso aparece de fondo, en la sombra. Es el beso que se quieren dar pero no se dan. La idea de florecer aparece reflejada en el vestido de Isabel.



Veo que se ha documentado a fondo antes de dibujar.Sí. Quería que el cartel tuviera un trasfondo, que no fuera solo una imagen. Quería que tuviera contenido y simbología, como los bordados del vestido de la Amante, que representan el florecer.



¿Las indumentarias de sus Amantes se ajustan a las propias del siglo XIII?

Sí, he tenido en cuenta la estética de la época, aunque en el vestido de Isabel no la he seguido al pie de la letra.



El jurado describió su cartel como estilizado y colorista. ¿Comparte esta valoración?

Me interesan las formas estilizadas y geométricas. Trabajo con ellas y eso me ha influido. Buscaba estilizar, la esbeltez y la elegancia de un amor idílico.



¿Y el colorismo de dónde le viene?Soy muy amante del color, pero me he basado en las pinturas medievales, con sus colores saturados.



¿Conoce la fiesta?

La conozco, pero no he participado en ella. Me encanta y este año sí que la voy a disfrutar. Cuando estudiaba Bachillerato Artístico en Teruel, veía los preparativos de la fiesta, como la paja que se echa por el suelo o el montaje de los tenderetes, pero por distintos motivos no pude estar. Este año vendré a disfrutarla desde Mirambel, donde vivo.



¿Se vestirá de época?Sí, me encantaría.

¿De qué se va a vestir?Todavía no está claro. Pero quiero vestirme para vivir la fiesta desde dentro.

¿Qué le llama más la atención de esta celebración?La he visto en vídeo y la escena final, con los dos Amantes muertos en el cortejo fúnebre, me impresiona (se emociona al recordarlo).



Pero usted nació y vive en Mirambel. Los Amantes no forman parte de su folclore local. ¿Cuándo descubrió esta leyenda?

Cuando era pequeña, llegó a mis manos un cómic de los Amantes de Teruel. Todavía lo conservo. Tenía solo ocho años cuando lo leí y conocí la historia. Pero hasta que vine a Teruel a estudiar no la comprendí en profundidad.



¿Qué le parece esta historia de amor trágico?Es superromántica. Muy bonita. Aunque el final me parece un poco triste, no me gusta especialmente. Es muy trágico.



Si pudiera elegir un final para la historia de los Amantes, ¿cuál preferiría?Me gustaría que tuviera un final idílico y feliz. Que el amor entre Isabel y Diego llegara hasta el final. Preferiría el típico remate de los cuentos de «fueron felices y comieron perdices», pero tengo que reconocer que, seguramente, gracias a su desenlace trágico la leyenda ha tenido tanta trascendencia y repercusión.