Rozalén, Juan Perro y Carmen París se apuntan al Festival Castillo de Aínsa

El Festival Castillo de Aínsa, que celebrará su 33º edición del 1 al 31 de julio, ha presentado un adelanto de la programación con los artistas que ya han confirmado su participación en este certamen, uno de los más longevos de Aragón. La Ronda de Boltaña encabeza el cartel presentando su nuevo disco, 'La estación de las violetas', y estará acompañada por Rozalén, Carmen París y María José Hernández, que han colaborado con los sobrarbenses en la grabación de su último trabajo. Juan Perro

Sexteto, Javier Mas, Yamandu Costa, Santero y Los Muchachos y Vicky and The Wild son otros de los artistas ya confirmados.

El concierto de La Ronda de Boltaña se celebrará en el foso del castillo de Aínsa el sábado 8 de julio. Manuel Domínguez, uno de sus componentes, ha agradecido a Joaquín Pardinilla, director artístico del festival, "el que podamos contar con figuras tan relevantes". "Se lo debemos a él y al Sobrarbe, queremos y apoyamos lo que allí se haga”, ha añadido, recordando que los miembros de esta formación acudieron como público a los inicios del certamen, lo que les sirvió de acicate para lanzarse a crear el premiado grupo que es hoy.

El di 7 de julio tendrá lugar el concierto de zaragozano Javier Mas, quien después de haber estado durante muchos años acompañando a María del Mar Bonet, Manolo García, Kiko Veneno, Raimundo Amador o Jackson Browne pasó a ser conocido por el gran público tras convertirse en 2008 en mano derecha del cantautor canadiense Leonard Cohen. Mas precederá a Yamandu Costa, afamado músico brasileño y máximo exponente de la actual guitarra iberoamericana, que ofrecerá su concierto también esa noche.

Santiago Auserón llegará a Aínsa el 14 de julio como Juan Perro Sexteto. "Desde Radio Futura no ha dejado de crecer, de crear, de investigar raíces y de aportar discos tan brillantes como irresistibles, y viene a Sobrarbe con toda su banda para ofrecer un espectáculo memorable", ha destacado Pardinilla. Al día siguiente, la fuerza e intensidad de la aragonesa Vicky and the Wild precederán a la banda de rock valenciana Santero y Los Muchachos, que vive su gran momento de crecimiento con canciones llenas de frescura, suavidad, filo y mucho desparpajo.

Las entradas para los conciertos tendrán un precio de venta anticipada entre los 15 y los 30 euros, y habrá abonos de fin de semana y de Festival completo, este último por un valor de 80 euros. Este lunes 30 de enero salen a la venta las de La Ronda de Boltaña, Juan Perro Sexteto, Javier Mas, Yamandu Costa, Santero y Los Muchachos y Vicky and The Wil.

Titiriteros de Binéfar estrenará una producción

El Festival Castillo de Aínsa es tradicionalmente multidisciplinar e incluye el teatro como atracción para el público familiar. La Casa de los Títeres de Abizanda y sus valedores, Los Titiriteros de Binéfar, contribuyen con la organización de diferentes actos y este años añaden una sorpresa: una producción propia que se representará el 29 de julio titulada 'La Quebrantahuesos', en colaboración con la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ).

En este montaje participará la cantante madrileña Alondra Bentley. "La historia habla de una mujer que vive en el monte y que tiene una relación muy especial con los quebrantahuesos. Reivindicamos en ella la existencia de este ave emblemática y su función en los ecosistemas, e insistimos en alimentar las raíces en el país a través de la cultura", ha apuntado Paco Paricio, responsable de la programación teatral del certamen. El teatro tendrá protagonismo en los dos últimos fines de semana de julio, dejando la clausura, como ya es costumbre, al acto-homenaje 'Mujeres que Cuentan'.

El Festival Castillo de Aínsa es uno de los grandes acontecimientos de la localidad y la comarca. Este año cuenta con un presupuesto de 125.000 euros y, como siempre, con la importante ayuda de la Diputación Provincial de Huesca para su financiación. En la edición de 2022 alcanzó los 5.000 espectadores.

El alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, ha destacado que buena parte de su público son turistas que acuden a disfrutar de la comarca de Sobrarbe durante el verano "y de lo que este territorio ofrece en el ámbito cultural, patrimonial y de naturaleza". Según ha dicho, por la Oficina de Turismo pasaron en esas fechas entre 8.000 y 10.000 visitas.

La diputada delegada de Cultura, Maribel de Pablo, ha felicitado al equipo del Festival por “la suma de voluntades y esfuerzos para ofrecer una programación atractiva”. Asimismo, ha asegurado que "Aínsa es una referencia en Europa como destino turístico de interior y el certamen servirá un año más para mostrar sus recursos".