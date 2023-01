Francho Angás reivindica la influencia de la música negra con la colección ‘Blacked!’

La pasión del zaragozano Francho Angás por la música –y más en concreto por el rock’n’roll– es bien sabida en Aragón. Tanto abajo del escenario como aficionado como arriba con sus bandas Los Twangs y Raunchy! o como DJ, su presencia en conciertos y otras celebraciones es una constante. Pero su activismo no acaba aquí. Alcanza también la edición de discos con mucho fundamento, como su más reciente proyecto, la serie ‘Blacked!’, que ha pergeñado para el sello malagueño Sleazy Records, una colección de cuatro vinilos que va a ampliarse en los próximos meses debido a la excelente aceptación que ha merecido, tanto en España como en el extranjero. Un lanzamiento que tendrá su fiesta de presentación este sábado 21 de enero en el bar Sanpedro de Zaragoza (12.30).

Nadie mejor que el padre de la idea para describirla: "Es un proyecto que tenía pensado hace tiempo, en el cual dedico cada epé (disco de cuatro canciones) a un cantante afroamericano de rock’n’roll o rhythm & blues de los años 50 y 60, pero recopilo versiones de sus temas hechas por bandas o cantantes blancos, americanos o europeos, también de aquella época fantástica". Y detalla su hoja de ruta: "Lo que pretendo es reivindicar la importancia de los músicos de color en el desarrollo del rock’n’roll y la música pop en general. Para ello no recurro a grabaciones conocidas, sino que escarbo en el material que se quedó en la cuneta de la música pop y rescato a grupos y grabaciones que no son fáciles de conseguir ahora mismo, algunos nunca reeditados hasta ahora e incluso con discos cuyas tiradas no llegaron a los 200 ejemplares".

NOTICIAS RELACIONADAS El aragonés Francho Angás ilustra los discos de Elvis, Johnny Cash o Buddy Holly

Todo un ejercicio de arqueología musical que aúna el disfrute sonoro, la motivación principal, con un halo didáctico innegable. "Colecciono discos desde que tenía 14 años y voy a por los 54, así que con el tiempo he desarrollado una discoteca importante. En los últimos 20 años, con la facilidad que ha dado internet, he puesto el foco en ‘singles’ originales, sobre todo de artistas no muy conocidos. Me encanta descubrir cosas que se grabaron hace más de 60 años y me encandilan. Hoy en día son muchas las discográficas que se dedican a reeditar viejas grabaciones, pero se me ocurrió que sería buena idea hacer una serie de epés temáticos. Empecé a confeccionar un listado de posibles temas a incluir y me di cuenta de que muchos nunca se habían reeditado y que cuadraban a la perfección. Así que comenté el proyecto con Sleazy Records y les pareció muy buena idea", relata. La implicación de Angás se ha plasmado también en el diseño de las portadas y de todo el arte de cada referencia.

Sus favoritas

Entre las joyas que esconde este tesoro destaca tres. La primera, ‘Send me some lovin’, de The Huntsmen. "Este tema apareció en un disco de esta banda californiana que apenas grabó otros dos ‘singles’ más y desapareció. La versión que hacen de este tema de Little Richard es absolutamente distinta del original, tiene una vena punk muy acentuada, y es un disco de 1961. Es uno de los discos que más tiempo he tardado en conseguir", asevera.

Su segunda favorita es ‘She’s long and tall’, de The Star-Fires. "Era una banda de Boston. Es curioso, he contactado con coleccionistas de Boston y no tienen ni una pista de la historia de este grupo que solo sacó este ‘single’. Es la mejor versión que he escuchado de este tema de Arthur Crudup, el autor del ‘That’s alright’ de Elvis", comparte.

Cierra el podio ‘The girl can’t help it’, de Bobby Vee & The Crickets. "Tal vez la mejor version que existe de este tema de Little Richard, después del original. Me siento muy orgulloso de haber recopilado este tema en un 7” ya que nunca se había reeditado antes. Era de justicia incluirlo en esta colección", aduce.

Angás derrocha cariño y entusiasmo al mentar cada una de estas canciones que, con su iniciativa, logra propagar y que no mueran en el arcón del olvido. Una reivindicación que hace extensiva a la música negra. "Afortunadamente, se está dando últimamente a la música negra el lugar que merece. En casi todas las escenas musicales que se apoyan en los sonidos de la segunda mitad del siglo XX, la importancia de la música negra es fundamental, rock’n’roll, rhythm & blues, ska, doo wop, beat, freakbeat... El ingrediente negro es la base de todo, pero es que hasta la música country es una mezcla de blues y canciones irlandesas. Y esta colección ‘Blacked!’ es una buena muestra de ello porque incluso algunas de las bandas de chavales menos conocidas que aparecen ya dan muestras de tener auténtica devoción por artistas como Little Richard o Bo Diddley", concluye.