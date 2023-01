Cuando lo menor entretiene

Detectar que un director ha realizado una película menor en comparación con las destacadas de su filmografía no implica que en ella no se perciban alicientes o aspectos que indican su firma. Guy Ritchie se asocia al ‘thriller’ de poderosa vistosidad, enmarcado sobre todo en el terreno criminal (‘Lock & Stock’, ‘Snatch. ‘RocknRolla’, Cerdos y diamantes’). Hubiera gustado que ‘Operación Fortune. El gran engaño’ fuera más sugerente, en especial teniendo en cuenta trabajos previos como ‘The gentlemen’ y ‘Despierta la furia’, una gratísima sorpresa. Y eso que hay inicio prometedor por el detalle formal que regala el británico al mostrar en paralelo el caminar de un personaje, enfatizando el ruido de sus zapatos, y el robo que lleva a desplegar el operativo. No obstante, aunque a la historia le falta chispa y en términos de producción asoma lo escaso, el entretenimiento se impone.

El hecho de que se deje de preámbulos y vaya directa al grano le confiere encanto al filme, a su manera canalizado también por los rasgos que disemina un Ritchie cómodo en una posición de menor exigencia, los cuales elevan el interés cuando hacen acto de presencia. El factor del equipo contratado por los servicios de Inteligencia y las relaciones entre los miembros funcionan, al igual que el uso de una estrella de cine chantajeada como cebo para atraer al traficante de armas que ejerce de intermediario. La narración prolonga las incógnitas de saber lo que se han llevado y quiénes son los compradores, que en el fondo importan poco.

El pasatiempo se sostiene asimismo por el reparto. Más que por Jason Statham, actor fetiche de Ritchie (esta vez atrae menos de lo usual), por los aportes de Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes (agrada verlo en un papel como el que encarna) y Hugh Grant, del clan del director desde ‘Operación UNCLE’ y que se divierte en un rol a su medida.