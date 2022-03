Jake Gyllenhaal, en Zaragoza: comienza el rodaje de 'The Interpreter' en la Base Aérea

‘The Interpreter’ ya se rueda en Zaragoza. La película bélica del británico Guy Ritchie, protagonizada por Jake Gyllenhaal, comenzó su rodaje hace siete semanas en diversas localidades de Alicante, incluyendo un barrio de la capital provincial; tras dos semanas de acondicionamiento y preparativos en la Base Aérea de Zaragoza, este lunes ha sonado por primera vez el ‘rolling camera, rolling sound, action!’ con la claqueta de rigor en las instalaciones militares situadas en las inmediaciones de Garrapinillos. En el interior de la Base Aérea de Zaragoza (y en el propio set de filmación) hay un control férreo que impide, lógicamente, contar con imágenes de lo que allá sucede.

Ritchie fue visto la semana pasada comiendo con su principal estrella en un establecimiento de Valencia; el escritor Salva Alemany captó la fotografía que acompaña a estas líneas, en la cual el director de 'Snatch' y su actual intérprete estrella departen relajadamente. Cerca de 400 extras locales están citados estos días para el rodaje, la mayoría como integrantes del ejército estadounidense; para estos papeles se buscaba en las pruebas de selección de diciembre pasado personas de etnia caucásica, afroamericana y oriental, un reflejo de la diversidad racial de la armada estadounidense. Este lunes se ha convocado aproximadamente a la cuarta parte de los seleccionados, y desde el martes irán llegando más conforme se avance en el desarrollo de escenas del guión que incluyen a población civil.

En el edificio 1 del Ala 31 de la base se ha dispuesto desde hace un par de semanas un amplio ‘set’ para el rodaje, con área acotada expresamente para la película; allá se ha recreado la teórica instalación militar del ejército estadounidense, con pista deportiva incluida. En principio, serán cuatro las jornadas de rodaje de la película en suelo zaragozano; en esta primera se trabajó sobre todo en tomas de oficina, un área de cantina e imágenes de baloncesto. Gyllenhaal ya estuvo presente en las tomas de este lunes, y también Ludwig. Ritchie también se dejó ver en el set, aunque delegó parte de la tarea en sus asistentes, que trabajaron repartidos en dos equipos.

La trama tiene como centro al sargento John Kinley (encarnado con Gyllenhaal, quien ya rodase en Aragón 'Hermanos Sisters' de Jacques Audiard hace un lustro), que según se explica en la sinopsis de la película salvó la vida en tierras afganas gracias a su intérprete local, Ahmed. Tiempo después, Kinley se entera de que la promesa de una vida tranquila en América para Ahmed y su familia no se ha honrado; entonces decide volver a Afganistán para encargarse personalmente del rescate de su amigo y traerlo junto a los suyos a Estados Unidos.

Un elenco muy diverso

El resto del reparto lo encabeza el danés de ascendencia iraquí Dar Salim, conocido por su participación en las series ‘Borgen’ y ‘Juego de Tronos’. Se cuenta además con la británica Emily Beecham, su compatriota Jason Wong, el cubano Christian Ochoa, el canadiense Alexander Ludwig (que aperece en ‘Vikingos’ y ‘Los juegos del hambre’, y fue visto paseando por Zaragoza este fin de semana) o el neozelandés Antony Starr. Ludwig se ha ganado internamente la reputación de tipo más simpático de la filmación; algunos extras que se lo han encontrado por la ciudad en los últimos días han hecho hincapié en su excelente actitud.

Alexander Ludwig (izquierda) paseando por la plaza de Aragón este fin de semana.. Fon

En el caso de este último intérprete, popular por la serie ‘The Boys’, hay que señalar que hace dos semanas fue condenado a una pena de un año de cárcel (pena cuya ejecución quedó suspendida durante dos años si no comete otro delito en ese lapso de tiempo) por agredir y amenazar a un joven de 21 años en un pub de Alicante el pasado mes de febrero; Starr, que estaba borracho en el momento en el que agredió al joven y pasó dos noches en el calabozo, se declaró culpable; tras un juicio rápido fue condenado igualmente a pagar 5.000 euros de indemnización a la víctima, a quien propinó dos puñetazos antes de romperle un vaso en la ceja izquierda. El incidente no ha afectado a los planes del rodaje de 'The Interpreter'.