Mila Falcón: "Cuando una novia es ella misma está mucho más elegante y favorecida"

Muchos años lleva la diseñadora zaragozana Mila Falcón trabajando en el mundo de la moda de fiesta. En su taller atiende de manera personalizada a novias e invitadas, una experiencia que le ha servido mucho a la hora de lanzar su primera colección cápsula propia, cinco piezas "eclécticas como yo misma" pero que destilan la claves de su estilo.

La principal y más importante es la "naturalidad". Un concepto que según se desprende de las palabras de Mila tiende a desdibujarse y a perder su verdadera esencia cuando se trata de elegir un vestido de novia. "Un error que se repite con demasiada frecuencia es que las novias confunden ir guapa con disfrazarse, pretenden llevar estilos que no son el suyo para nada". "Cuando una novia es ella misma está mucho más elegante y favorecida que cuando va encorsetada", dice y añade: "Una novia debe llevar prendas que la favorezcan y sobre todo la hagan libre". El problema, apunta la diseñadora, es que a menudo "la gente piensa que ir natural supone ir desaliñado". Nada que ver: "De lo que se trata es de no llevar un corsé apretado si nunca has llevado uno, o una falda con un volumen tal que no te deje bailar".

La primera colección propia de Mila Falcón. Carlos Canales

"Lo que suele suceder -relata Mila- es que la gente no se conoce". La diseñadora está formada además en asesoría de imagen: "Paso casi tanto tiempo hablando con la persona a la que le voy a hacer el traje que haciéndolo". De esta manera se reduce el margen de error antes de emprender un trabajo "muy costoso y lleno de detalles" que a veces se pasan por alto. "Y para eso estoy yo", dice Mila.

"Por ejemplo, hoy en día el público en general desconoce casi todo sobre los tejidos y son fundamentales, porque no todos sirven para todo el mundo, y ojo, tampoco para todas las edades. La caída de las telas es fundamental a la hora de subrayar los pros o disimular los contras de una persona, yo es lo primero que le enseño a una clienta".

Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, pero también dejándose llevar por sus propios gustos, Mila Falcón lanza 'Vita in silva est', una colección de cinco piezas en la que está presente la idea de naturaleza y de lo orgánico. El 'vintage' y el concepto general de una novia a la francesa ("en general menos recargada que la española") presiden este carrusel de vestidos que se presentan al mundo a través de un editorial de moda que contribuye a subrayar la idea general del concepto

A ellos a contribuido un equipo de profesionales a los que les unió compartir un mismo concepto estético. "Nos entendimos todos a la perfección haciendo la sesión, es la vez que más me representa algo en lo que he trabajado".

Carlos Canales (Wedding Focus) ha sido el fotógrafo de una sesión que contó con el maquillaje y peluquería de Virginia Marqués y Adrienne Roza como modelo. En perfecto diálogo con los diseños de Mila, las joyas de Ikkelele creadas por Lorena Carbonell (@ikkkele en Instagram).

Los vestidos, dice Mila, "son un resumen de mi concepto de novia, pero a la par son todos ellos adaptables". Para la vida real o las diferentes siluetas o gustos, se pueden modificar escotes, poner forros para evitar transparencias... "Incluso hay algunos modelos de dos piezas, por ejemplo una camisa de organza, que son absolutamente reutilizables para salir a cenar".