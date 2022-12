Conciertos de Navidad, una tradición que perpetúan Cuti, Kleejoss Band y Viki Lafuente

Los conciertos de Navidad son una tradición en la música clásica, pero también en el pop y en el rock. Desde los especiales navideños de Elvis Presley a los recitales temáticos de Frank Sinatra, han sido –y siguen siendo– muchos los cantantes y grupos que perpetúan este ‘género’ tan específico.

Aragón no escapará estas fiestas a estas celebraciones tan peculiares. Un buen ejemplo es Cuti Vericad, quien este domingo 25 de diciembre hará un receso en la grabación de su próximo disco, ‘La venganza del samurái’, para facturar un ‘show’ 100% navideño en la Campana Underground de Zaragoza (19.00).

"Actuar en Navidad ha sido una constante en mi carrera. Con Los Hillbilly Mongows hacíamos siempre una gira en la que tocábamos todos los días de la Navidad. Con Doctor Cuti and the Mogambos hacíamos un concierto carnavalesco cambiando la letra y la temática de los villancicos. Y desde este año quiero abordar un repertorio americano y español más tradicional. También introduciré canciones mías más intimistas, pausadas y hogareñas. No faltarán ‘Blue Christmas’, ‘Silent night’, ‘Rocking around the Christmas tree’, ‘Jingle bell rock’ ni ‘Negra Navidad zombi’ o ‘Los peces del pantano’. Y haré versiones de boleros y milongas que se cantaban en mi casa de niño", explica el jaqués, que combinará la guitarra y el piano. Como guinda al pastel, sorteará entre todos los asistentes una cesta con un póster y una postal firmados, con un sagrado corazón de Elvis y con un surtido de turrones, botellas de vino, cedés...

NOTICIAS RELACIONADAS China Chana subirá al escenario del Teatro de las Esquinas para un nuevo Pequepop

Ese mismo día (20.00), en el Rock & Blues comparecerán los cuatro integrantes de The Kleejoss Band, con entrada gratuita hasta completar el aforo. "Tocar el día de Navidad es una tradición para nosotros. Lo hemos hecho siempre desde nuestros inicios, salvo por interrupciones pandémicas. Unas veces en Zaragoza, otras en Barcelona, pero siempre ha habido ‘show’. Nos parece la mejor manera de acabar el año y de celebrar que seguimos vivos como banda y con mucho por hacer todavía", explica Joss Mayoral, el baterista.

La banda zaragozana acometerá un repertorio muy selecto. "Esta vez nos van a acompañar nuestros amigos de The Fly Wing Horns, que son un fantástico trío de metales. Con ellos tocaremos de forma completa nuestro disco ‘El secreto’, que fue un álbum cuyo recorrido se vio afectado por la pandemia. Haremos algunas versiones de canciones que nos apetece tocar y nos acercaremos a nuestros propios temas de forma diferente, con otro tipo de arreglos, invitados... Puedo decir que será un concierto de más de dos horas y que en estos ‘Christmas Shows’ suelen suceder maravillosos imprevistos que se salen del guión establecido", completa.

'El Elvis mexicano'

Como aperitivo, este viernes la sala López (22.00) será conquistada por la fiesta navideña del mexicano El Vez. ‘The Mex Mash Christmas Show’ promete desparrame y diversión por doquier. El bautizado como ‘El Elvis mexicano’ anuncia una actuación "repleta de magia navideña", en la que aflorará su sentido del humor y mucho rock and roll proporcionado por su banda de acompañamiento, los Excitements. "Las navidades son buenas fechas para conciertos porque, al igual que en otras fiestas como las del Pilar, el público tiene ganas de salir. Es un lujo programar a El Vez por primera vez en Zaragoza desde su creación hace más de 25 años. Canta en inglés y castellano algunas canciones navideñas junto a clásicos del rock en un batiburrillo de tópicos mexicanos y cultura ‘trash’ rockera", revela Chema Fernández, promotor de la cita.

El menú navideño también se servirá el sábado en la plaza del Mercado de Barbastro (11.30), con Viki and The Christmas Jazz Band, un proyecto comandado por la zaragozana Viki Lafuente. "Haremos un maravilloso recorrido por la música y el imaginario navideño tradicional americano. Un compendio de ‘standards’ que en su día popularizaron Bing Crosby, Nat King Cole, Louis Armstrong o Ella Fitzgerald", concreta. Será uno de los conciertos más emotivos del año. "Tocar en Navidad supone el privilegio de poder acompañar a las personas que vienen a escucharnos en una celebración muy personal, acompañarles con nuestra música a viajar por sus recuerdos, a la nostalgia y a las alegrías", apostilla.