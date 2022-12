La alta costura también se viste en papel

El papel se viste de moda desde este sábado en el Centro de Historias. La Escuela Museo de Origami de Zaragoza inaugura una exposición de trajes de papel del Museo de los Vestidos de Mollerusa, justo en el mismo día en que la localidad catalana celebra una nueva edición de su famoso concurso, que se remonta ya nada menos que a 1964. Quien visite la exposición, que reúne 56 vestidos, en los que se han empleado todo tipo de papeles y de técnicas, saldrá de ella convencido de que la alta costura no es solo cosa de rasos y tafetanes, también puede vestirse en papel.

Cada una de las piezas expuestas tiene su propia historia. Hay una reproducción fidedigna, en papel, obviamente, del vestido que llevó la reina Letizia el día de la coronación de Felipe VI. U otro que presentó al concurso Eva Soto y que bien pudiera llevar cualquier día en un concierto Lady Gaga, cantante para la que ha diseñado vestuario. O de Natàlia Ermakova, de la que se ha elegido una de sus creaciones para la cartelería y la imagen gráfica de la exposición.

"Es la tercera exposición que la EMOZ dedica a los fondos del Museo de los Vestidos de Mollerusa -destaca el comisario de la muestra, Felipe Moreno-. Para nosotros es muy gratificante porque trae un público distinto y porque el que nos visita tradicionalmente sale sorprendido". Moreno añadía que personal del EMOZ es jurado del certamen de la localidad ilerdense. "En el jurado hay diseñadores que, obviamente, valoran y puntúan el diseño, pero nosotros formamos parte del jurado técnico, que debemos estudiar todas y cada una de las propuestas que se presentan para certificar que todo en ellas es de papel, desde el vestido a los complementos. Está completamente prohibido el uso de pegamento y el hilo con el que está cosido todo debe de ser de papel o algodón". Son diseños, además, que no solo están hechos para verse, también para llevarse: el día del concurso deben ser desfilados por modelos.

La muestra ocupa tres salas de la EMOZ, cada una de ellas dedicada a una de las secciones del certamen: fantasía, época y actual. Y se complementa con otra, que ocupa dos salas, dedicada al origami y las matemáticas que, a través de la obra de origamistas y matemáticos (alguno, como Erik Demaine comparte las dos facetas) explican aspectos básicos como el teorema de Pitágoras, pero también otros menos conocidos como los algoritmos recursivos el patrón de cicatrices.

La presentación de esta doble muestra este viernes, contó con la participación, además de su comisario, del director de la EMOZ, Jorge Pardo, que aprovechó para hacer balance del año. "Por el momen to llevamos 19.700 visitantes, lo que supone un aumento de un 20% respecto al año pasado, aunque todavía no hemos recuperado nuestras cifras prepandemia. Ahora estamos cumpliendo 9 años, y en todo este tiempo hemos recibido 205.266 visitantes". Pardo lamentó que "el apoyo que nos han prometido todos los grupos políticos, tanto en el Gobierno de Aragón como en el Ayuntamiento de Zaragoza, no se traduzca en un nuevo convenio. El vigente finalizará el año que viene y nos gustaría hablar ya del nuevo para saber cómo va a ser el futuro. Si esperamos al resultado de las elecciones no va a dar tiempo de elaborar el nuevo convenio".