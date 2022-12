Javier Cámara: "Con mis fotografías, busco hacer grandes, bellos e íntimos a mis compañeros"

"Soy un gran enamorado de mi trabajo. Me gusta ver a mis compañeros prepararse para el rodaje, calentar, ensayar, meterse dentro de sí mismos antes de actuar. En los rodajes hay momentos muy intensos que no siempre ocurren frente a la cámara. Son instantes bonitos en los que los actores y actrices estamos más tranquilos o, por el contrario, más nerviosos; o simplemente sonreímos porque atravesamos un instante de fragilidad. Y un día empecé a fotografiar esos momentos. Nunca pensé que esas fotografías acabarían expuestas al público". Javier Cámara (Albelda de Iregua, La Rioja, 1967) actor de sólida y brillante trayectoria, tiene una faceta oculta que ya no lo es tanto. Hace fotografías. Y esas instantáneas, que desde hace años toma durante los rodajes para crionizar instantes felices que ha vivido, han sido objeto ya de varias exposiciones. La última se inauguró ayer en la galería zaragozana Spectrum Sotos de Zaragoza, sin la presencia del artista por imposibilidad de conjugar el acto social con sus compromisos profesionales. Cámara visitará en cualquier caso ‘El placer de mirar’ antes de su clausura el 22 de enero.

Si las fotografías del actor se conocen (ya han sido expuestas en Logroño, Cáceres y Alcalá de Henares) se debe a la tenacidad de Jesús Rocandio, fundador de la galería Cámara Oscura en la capital riojana. "Sabía que yo hacía fotos y quiso presentarlas en una edición del festival Actual –rememora el actor–. Me dijo que tenía mirada fotográfica, que al público le iban a sorprender, y no me pude negar, porque sigo el trabajo y la trayectoria de Rocandio desde hace muchos años. Y porque me pareció una magnífica oportunidad de compartir con los demás algunos de los momentos más bonitos que he vivido en los últimos años".

Reconoce Javier Cámara que no es "un fotógrafo al uso". La mayoría de las instantáneas de la exposición han sido tomadas con su teléfono móvil. También las hay hechas con cámara. Recientemente se ha comprado una de objetivo fijo, y ahí está, probándola y probándose. "Soy un diletante de la fotografía, estoy aprendiendo. Rocandio me prohíbe usar cualquier tipo de automatización y me está enseñando a almacenar mis imágenes. He tenido cámaras muy malas y en traslados y viajes he perdido carretes y álbumes con fotografías. Intento aprender".

Lo importante, esa mirada fotográfica que se precisa para que las imágenes trasmitan algo, ya lo posee. Son imágenes tomadas durante los preparativos o las pausas de rodaje, que tienen un punto de intimidad revelada.

"Si ‘veo’ una fotografía, la hago al instante. Mis fotos siempre surgen así, sin prepararlas, porque es imposible que John Malkovich se siente frente a un espejo con una expresión determinada durante 10 minutos. Tampoco quiero ni puedo ser invasivo. A Jude Law, por ejemplo, le he hecho pocas fotografías porque me da mucho respeto. Siempre hay algo perturbador en alguien que aparece con una cámara para hacerte una fotografía y en todo momento he sido muy respetuoso".

En sus imágenes rehúye el color. "Siempre me ha gustado el retrato en blanco y negro. Hace un tiempo vi una exposición de Richard Avedon en Nueva York. Las cuatro fotos que le hizo a su padre poco antes de morir me parecieron fantásticas, porque con ellas se contaba toda una vida". Y añade: "Hoy la fotografía puede ser apabullante, porque se puede hacer con cualquier cosa... Pero no hay que perderle el respeto".

A lo largo de toda su trayectoria como fotógrafo escasean los autorretratos. "La verdad es que no me interesan nada –concluye Javier Cámara–. Incluso ahora, que estoy de gira con la obra teatral ‘Los farsantes’, hago fotos a mis compañeros pero no me las hago a mí. La popularidad me ha dado demasiada exhibición y mi ego está ya más que satisfecho. Con la fotografía solo aspiro a hacer más grandes, íntimos y bellos a mis compañeros".