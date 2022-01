Javier Cámara: "No le damos importancia al melodrama que hay detrás de la comedia"

La sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza acogió este jueves uno de los actos previos de los Premios Feroz, la proyección de los tres primeros capítulos de la tercera temporada de la serie ‘Venga Juan’, seguida de un coloquio con el creador de esta producción, Diego San José (guionista de la película más taquillera del la historia del cine español, ‘Ocho apellidos vascos’), y su protagonista, el actor Javier Cámara, quien da vida al personaje del político Juan Carrasco. En esta nueva entrega, cuyo último capítulo ha dirigido la cineasta zaragozana Pilar Palomero, Carrasco se ve involucrado en una trama de corrupción municipal.

Diego San José expresó su alegría al escuchar las risas del público durante el pase de los episodios. «Cuando uno hace comedia depende de que haya risas para no sentirse humillado. Para mí, hoy Zaragoza es Copacabana. Uno hace comedia para esto», comentó.

«Juan Carrasco es el personaje del que más páginas he escrito en mi vida» confesó. San José señaló que al final se le coge cariño a su personaje porque «uno no puede odiar a alguien a quien siempre le salen las cosas mal. Carrasco tropieza constantemente, fracasa y nos hace empatizar. No puedes odiar a alguien que se cae al suelo y tropieza», remarcó.

Para hablar sobre la interpretación de Javier Cámara estableció un símil zaragocista y dijo que la sensación fue como trabajar con Miguel Pardeza o Esnáider...», bromeó.

Por su parte, Cámara subrayó que «queremos a Juan Carrasco. Si no, no estaríamos con él tanto tiempo. No le damos importancia al melodrama que hay detrás de la comedia. En esta serie yo me emociono con este tío. Quiero ese tipo de humor que nos haga reír, pero que también nos empatice con la tristeza de ese personaje».

Tercera temporada

¿Qué novedades encontramos en esta nueva entrega tras 'Vota Juan'? Pues muchas: Juan Carrasco ha llegado al pico más alto de su carrera. Gracias a las puertas giratorias, tiene un despacho espectacular, ha adelgazado 10 kilos y, sobre todo, tiene pelo. En la nueva vida de Juan hay espacio para muchas cosas, pero no para su mujer Paula, su hija Eva y su antigua jefa de prensa, Macarena. Todo se viene abajo cuando reaparece en su vida lo único de lo que nadie se puede librar nunca: Logroño. Unos papeles que involucran a Juan en una trama de corrupción municipal marcan el pistoletazo de salida para evitar su ingreso en prisión. Una huida frenética para borrar su pasado en Logroño… y, en el camino, darse cuenta de que lo que falla es su presente.