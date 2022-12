Concierto a beneficio de la restauración del histórico techo de La Confianza de Huesca

El ciclo de Navidad de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis irá este año a beneficio de la restauración de la techumbre pintada por el oscense León Abadías de La Confianza de Huesca, considerada la tienda de ultramarinos todavía en activo más antigua de España ya que abrió sus puertas en 1871. Hoy en día es visita obligada para la mayoría de turistas que llegan a la capital oscense.

El concierto tendrá lugar el 15 de diciembre, a las 19.00, en el salón del Tanto Monta de la catedral de Huesca con la actuación de la mezzosoprano Beatriz Gimeno y el barítono Luis Romero acompañados al piano por Eliberto Sánchez. Las entradas se podrán comprar en el Museo Diocesano y en La Confianza por 10 euros. También se ha abierto una fila 0 en la cuenta de Ibercaja ES23 2085 0101 1503 0014 8713. El día 13, también en el Tanto Monta, tendrá lugar una conferencia sobre 'Algunas imágenes de la Epifanía en Aragón' a cargo de Fernando Alvira, vicepresidente primero de la Real Academia.

Este ciclo es fruto del convenio suscrito con la Fundación Ibercaja y pretende convertirse en una llamada a la sociedad civil para contribuir al mantenimiento del patrimonio. Se inició el año pasado en Zaragoza con el apoyo a la restauración del retablo de Santa Orosia de Yebra de Basa.

"Elegir el techo de la Confianza no creo que precise demasiadas explicaciones. No solo por el interés cultural que le otorga ser uno de los comercios más antiguos, que traspasó hace muchos años las fronteras no solo locales sino nacionales, sino por ser el más trabajado de los tres que León Abadías dejó en su ciudad", explica Fernando Alvira .

El pintor oscense dejó su sello en el antiguo edificio de la Diputación del que apenas queda algún testimonio gráfico en escasas fotografías parciales; en el salón de plenos del Ayuntamiento, "que sufrió la restauración en un momento poco adecuado", recuerda; y en La Confianza, "que es el que mejor conserva el trabajo e León Abadías por no haber sido modificado en los más de ciento cincuenta años transcurridos", valora.