Karlos Arguiñano recuerda su visita a Ultramarinos La Confianza en su programa: "Qué placer tuve ese día"

El cocinero Karlos Arguiñano siempre busca acercarse a los pequeños comercios que están relacionados con su tan querida profesión. En numerosas ocasiones, el chef vasco se ha volcado con los negocios y ha mostrado su cercanía con ellos. En esta ocasión, ha tenido ese detalle con la tienda Ultramarinos La Confianza, en Huesca, recordando en su programa 'Cocina abierta', de Antena 3, su visita el pasado mes de noviembre en su paso por la capital oscense para el rodaje de una película.

"Era la víspera de la grabación de la película 'Irati', en el castillo de Loarre, cuando me pasé por la tienda. Aquí estoy yo y aquí está María Jesús, la dueña, que me vio y dijo: ¡Si es Arguiñano!", señala el cocinero en una imagen. "Yo ya me puedo morir", le dijo al presentador de 'Cocina abierta', quien responde "no, María Jesús, tú no te mueras para nada".

El ultramarinos más antiguo de España en activo y uno de los más longevos del mundo ha publicado en su perfil de Facebook el fragmento del programa donde son mencionados y añaden que "estamos entusiasmados y abrumados. Gracias, gracias y mil gracias, Karlos Arguiñano. Esta casa es tu casa".

El cocinero vasco ha hecho un breve repaso de lo que fue su visita, que tuvo una duración de una hora y media, con fotos que inmortalizaron los instantes que tan felices hicieron a María Jesús Sanvicente y a Víctor Villacampa. "Gracias por mantener la tienda 151 años con la misma familia, siendo la quinta generación. Un aplauso para los negocios de este tipo", proclama Arguiñano.

"Qué placer tuve ese día. Hacía tiempo que no había estado en Huesca y desconocía la tienda", reconoce el cocinero, al que un amigo suyo le recomendó la visita porque "es impresionante". "A las 9.00 ya estaba allí, y ni siquiera habían abierto todavía", recapitula Arguiñano, que estaba "husmeando" el escaparate de Ultramarinos La Confianza, ante el asombro de María Jesús Sanvicente. Como regalo por su inesperada visita, la familia le dio un pieza de bacalao, una trenza de Almudévar, un kilo de almendras de Loarre y caramelos 'piropo', "que son productos del territorio y que vendemos en la tienda".