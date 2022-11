Diego Lozano, escritor: "Sé lo que va a ocurrir en la última página del cuarto libro"

Tiene usted 18 años. Comenzó a escribir esta novela con 16. Hay que empezar esta charla por ahí. La afición a la escritura la tengo desde tercero de primaria y las primeras redacciones. Me gustaba divagar, sobre todo con la ciencia ficción. Me encanta leer; ‘El señor de los anillos’ ya cayó cuando tenía ocho años, y trato de releerlo cada verano. Creo que es la obra magna de la fantasía, y eso que prefiero las películas.

Aquí debería sonar un redoble de batería. El reto es llegar hasta allá y que el peor crítico de todos, usted mismo, quede satisfecho con el viaje. ¿Cierto?Eso es. De los tres años dedicados a este libro, el trabajo se repartió en un año de construcción de la historia, otro de escritura y el tercero, que ha sido el más duro, de reescritura . Si publico lo que escribí hace un año, la primera persona que lo comprase me hubiera tirado el libro a la cara, y con razón. Hay que enlazar conceptos e historias, tener claro lo que es útil y lo que no en un contexto de fantasía, donde los conceptos al aire marean a quien lee… es bonito nombrar 25 minerales diferentes, pero inútil. Prefiero que todo conduzca a algún sitio.

Atar cabos sueltos en una tetralogía permite ciertas licencias. La doble lazada puede materializarse en el tercero, cuando los cordones emergieron en el primero.Tengo muchos documentos con áreas concretas: uno de personajes, otro de ambientación, otro de localizaciones… voy detallando lo que he contado de cada uno. Como lector me gusta descubrir en el décimo capítulo la razón de una referencia breve que aparecía en el segundo. Me salieron cuatro arcos al plantear la historia, por eso la tetralogía, aunque sea más habitual algo impar, sobre todo el tres.