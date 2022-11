La pintora Cristina Alabau: "Las ideas van tan deprisa que no sabemos lo que nos espera"

Tokio, Fráncfort, Düsseldorf, Basilea,…Su obra ha recorrido medio mundo durante tres décadas y por fin llega a Zaragoza. ¿Por qué ha tardado tanto?

Realmente creo que no había encontrado la galería con una sensibilidad afín y que me animara a presentar los últimos trabajos en la capital aragonesa.

¿Cómo definiría su pintura en tres palabras?

Diría que es lírica, íntima y que lleva a la abstracción.

¿Quién o qué es su fuente de inspiración?

Es el mundo que me rodea. Los elementos de la naturaleza: aire, fuego, agua y tierra. La relación del hombre con la naturaleza en el tiempo y el espacio. Los elementos abstractos que componen los cuadros aluden a estos cuatro personajes, que se relacionan en el cuadro mediante las líneas de tensión.

¿Es cierto que siempre escribe naturaleza con mayúscula?

Sí, porque la concibo como un personaje en mis composiciones.

¿Y qué engloba?

La naturaleza lo es todo, el hombre es naturaleza. La naturaleza es vida , es todo lo que nos rodea.

¿Qué me dice de los colores que utiliza?

Son muy personales. Creo que reflejan la luz del Mediterráneo. Son colores luminosos que reflejan el sol y desde luego tengo descartado el negro.

¿De dónde viene su pasión por el arte?

Realmente no recuerdo cuando pensé que quería dedicar mi vida a pintar. Desde muy joven.

¿Qué momento vive el arte en España?

Vive un momento de gran creatividad y repercusión internacional. Nuestros artistas son conocidos a nivel internacional y son muy bien valorados. España siempre ha sido un país con figuras artísticas que nos representan por medio mundo. A nivel mundial creo que ahora, con la globalización y con el alcance de la información, los pintores de todo el mundo están conectados y unos conocen el trabajo de los otros artistas aunque estén en la otra parte del mundo.

¿Y en Aragón?

La verdad es que destacaría sobre todos los artistas la figura de Francisco de Goya. Creo que a nivel mundial no ha habido otro como él. Valiente, moderno, avanzado a su época, en una palabra, genial.

¿Qué obra le gusta más del pintor de Fuendetodos?

‘El perro’ de 1819-1823. Me parece que es el primer cuadro abstracto de la historia. Se adelanta a las vanguardias que inventaron la pintura abstracta en muchos años.

¿Qué tiene esa pintura que no tenga el resto?

Creo que es de todos sus cuadros el más moderno. Apenas utiliza tres elementos y consigue una fuerza constructiva increíble.

¿Está el arte lo suficientemente valorado?

La verdad es que diría que sí, pero el arte no es ya solo la pintura y la escultura, ahora hay muchas más manifestaciones artísticas que van con los progresos tecnológicos de los nuevos tiempos.

¿A qué se refiere exactamente?

Me refiero al arte conceptual , vídeo, instalaciones y todo arte que utiliza la informática como herramienta expresiva.

¿Qué más vertientes cree que englobará el arte dentro de un siglo?

Saber cómo evolucionará en un siglo es casi imposible . Las ideas y los cambios sociales van tan deprisa que no sabemos lo que nos espera. Seguro que es algo muy interesante.

¿Y usted está abierta a los cambios?

Yo soy una artista de la materia. Pintura trabajada de una forma tradicional. Incluso me gusta meter las manos en la pintura y trabajarla directamente. Me encanta la materia. Ponerla y quitarla. Me encanta el olor de la pintura cuando entro en el estudio. Pero hay que estar abierto a otras formas de expresión .