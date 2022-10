Sanpedro: el bar ‘cultural’ del editor de discos con más trayectoria de Aragón

Basta con entrar al Bar Sanpedro (calle comandante Repollés 10, de Zaragoza) para comprobar que no es solo un bar. Sus paredes y su decoración delatan la personalidad y el carisma de su propietario, Pedro Vizcaíno, el principal editor de discos de Aragón en el último cuarto de siglo. El creador de sellos como Grabaciones en el Mar o You are the Cosmos acaba de iniciar esta aventura hostelera en la que la música y la cultura ocupan un lugar preeminente con la celebración de exposiciones, presentaciones y charlas. El primer acto tendrá lugar este jueves a las 19.00 con el periodista ilerdense Alex Oró, que disertará sobre su última obra, ‘Los Negativos. ¡Bony es Dios!’ (Milenio), una biografía oral sobre esta banda barcelonesa nacida a mediados de los 80.

"Mi objetivo al montar el bar ha sido crear una sitio de reunión para gente que tiene en común el gusto por la música, del soul al punk, pasando por el pop o el jazz, aunque obviamente está abierto a todo el mundo", explica Vizcaíno mientras prepara unas tapas con quesos de Teruel y embutidos de León.

NOTICIAS RELACIONADAS Pedro Vizcaíno cumple un cuarto de siglo como editor de 209 discos y de tres sellos

Una intención que ha plasmado a la perfección Clara Carnicer, bajista de Bigott, ilustradora, ceramista y pintora. En una de las paredes ha reproducido a pincel la evocadora portada del disco de la Velvet Underground ‘Loaded’. También cuelgan fotografías de héroes como el ‘rolling’ Brian Jones, Syd Barrett o Sergio Algora, pósters de conciertos o un cuadro con la portada de un álbum de Robert Mitchum. Además, en un expositor están a la venta 100 discos que Vizcaíno selecciona y renueva cada semana. No faltan los títulos ‘de la casa’, pero también se hallan clásicos de los Cramps, Nick Cave, los Kinks, Elvis Costello, los Ramones, Bob Dylan, David Bowie o de bandas autóctonas como Raunchy! o Bigott. Y cada mes un diseñador expondrá sus creaciones vinculadas con el rock. Ha abierto la veda el ilicitano Fer Rayos y en noviembre tomará el testigo el historietista zaragozano Furillo.

"Estamos trabajando para que cada semana haya al menos un acto cultural para que el Sanpedro no sea un bar sin más, que tenga alma", concreta el propietario.

Los Negativos

Tras un primer mes –se inauguró el 21 de septiembre– de rodaje y descubrimiento, este jueves el Sanpedro acogerá la presentación del libro sobre uno de los grupos de culto del pop nacional, Los Negativos. Los padres de ‘Piknik Caleidoscópico’ merecían un texto que narrara sus hazañas en el ‘underground’. Una labor acometida por Álex Oró que compartirá en la capital aragonesa. "La acogida de la obra me ha sorprendido. Creía que un libro sobre un grupo como Los Negativos, cuyo momento de más reconocimiento fue en el bienio 1986-88, tendría un público limitado a los fans que los recordaran de aquella época. La sorpresa ha sido que el libro ha captado la atención de lectores que no habían nacido cuando Los Negativos publicaron su primer disco. Las presentaciones en Barcelona, Madrid, Gijón, Caravaca... han ido genial y es un lujo hacerlo ahora en Zaragoza de la mano de Pedro Vizcaíno", asevera el autor.