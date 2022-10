El ciclo de cine para niños ‘La linterna mágica’ comienza su curso con ‘La quimera del oro’

Mediodía del sábado, en el salón de actos del Centro Cívico Estación del Norte. Oswaldo Felipe, de la PAI, habla a un centenar largo de criaturas entre seis y doce años de edad, congregados para ver ‘La quimera del oro’ de Chaplin. Así echaba a andar la vigesimotercera edición zaragozana del club de cine ‘La linterna mágica’ en este emplazamiento del Arrabal y, simultáneamente, también en el Centro Cívico Río Ebro del Actur. Este domingo 23 de octubre habrá tanda en el Sánchez Punter de San José (12.00), con la misma película en exhibición.

En este ciclo se hace cinefórum antes de empezar las proyecciones; las reglas, a veces, están para romperlas, y también se puede hablar a priori de un filme si hay contexto. El explicador de la película, pues así se bautizó él mismo, preguntaba este sábado cosas a su joven audiencia; eran preguntas mechadas con informaciones históricas, estilísticas, bromas y veras, todo entonado para niños. pero sin ahorro de semántica. Lo que viene siendo entretener con respeto, vamos, cimentando el pensamiento crítico al aclarar, por ejemplo, que si a mucha gente le gusta algo no tiene que gustarte obligatoriamente a ti, aunque sí sea recomendable comprobar si es tan bueno.

Felipe iba sacando tertulianos a la tarima. Todos traían los deberes hechos: sus padres habían recibido una sinopsis de la película y algunos datos generales sobre Charles Chaplin. Con Mateo comentaba la escena en la que Charlot se come sus zapatos, y explicaba que eran de regaliz, haciendo reír al chaval. “¿Sabéis que se comió más de 30? Tuvo un empacho muy grande después de rodar la escena”. A June le llamó la atención que “el año pasado también vimos una película de Charlot, de circo. Se metía en una jaula, había un león y una chica le salvaba. No me dio miedo”.

El animador de la mañana, junto a una compañera de la organización, recibió con entusiasmo a un actor caracterizado como Charlot, que hizo a los peques una demostración de los movimientos icónicos del actor, además de aclarar que Chaplin tenía múltiples talentos; cada vez que se hacía alusión a una de esas atribuciones, sacaba una tarjeta que le definía como intérprete, cineasta, escritor, músico o acróbata. ‘Otra taaaarjetaaa’, espetaba una niña desde las butacas, ante las risas generales.

El actor que encarnó ayer a Chaplin, de espaldas, justo antes del comienzo de la proyección de 'La quimera del oro'. Oliver Duch

Acto seguido se apagaron las luces, comenzó la proyección y la voz de Felipe fue ayudando en la lectura de intertítulos y subtítulos, dando las explicaciones justas para ayudar a que los menores de la reunión no perdiesen el hilo, y dejando a su vez margen para las interpretaciones propias. Muchos veían a Charlot por primera vez: sus caras y entusiasmo daban algo de envidia.

Las puertas de los clubes zaragozanos de ‘La linterna mágica’ no se cierran tras el primer telón. Los interesados en que sus pequeños acudan a las próximas sesiones (las películas se irán desvelando una a una: les gustan las sorpresas) pueden escribir al correo linterna@pai.com.es, llamar al 976488011 o ampliar información en lalinterna.info; el abono del curso valía 45 euros. El precio baja conforme avanza el calendario; cada sesión son cinco euros, que se descuentan del total.