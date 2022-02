Antonio Bellido: "El cine mudo tiene un encanto especial, y cuando hay pocos medios, aún más"

Antonio Bellido tiene 76 años de edad y vio la primera luz en Zaragoza, junto al Mercado Central. Ahora vive entre su ciudad natal y Sagunto, donde este hijo del cierzo se recarga de brisa marina. Desde hace unos años, además, se ha acostumbrado a que el viento lleve hasta su hogar decenas de premios y reconocimientos de todos los rincones del planeta por sus creaciones artísticas; concretamente, obras cinematográficas. No las juzga, y tampoco le importa mucho cómo las juzguen los demás, aunque valora todas esas palmadas virtuales en la espalda que le llegan de allende los mares. “A mí me parece que hago un cine digno, accesible y entretenido, y desde luego hay quien disfruta con estas películas. Con eso me basta”. El formato también llama la atención: cine mudo, principalmente en color, con la música original del propio Bellido como esqueleto.

“Yo me dedicaba a la banca, y no me fue mal; tras cuarenta años en la misma institución, me jubilé y llevo doce años dedicado por entero a la creación, trabajando a diario en mis proyectos de cine, música y novela gráfica. Mi historia es básica: emigré, estudié, oposité, trabajé mucho y ahora trabajo aún más, sin retribución, para vivir algo peor… pero contento. De hecho, vendí un apartamento en la playa para financiar mis películas; aunque son de bajo presupuesto, siempre hay más costes de lo que parece”.

Antonio no es idólatra de nadie en el séptimo arte, aunque sí admira profundamente a una figura icónica del celuloide. “Charles Chaplin, un fuera de serie; transformó el cine y una parte de la sociedad. Hay grandes artesanos, pero él está fuera de categoría. El cine mudo tiene un encanto especial, y cuando hay pocos medios, aún más. Lo que me está ocurriendo con los premios es algo que nunca imaginé; ya pasan de 100 y llegan de todo el mundo. No se trata de festivales al uso, sino de certámenes virtuales en plataformas de distribución de cine independiente a las que puedes enviar tu obra, y que la valoran”.

Aplauso californiano

En marzo de 2021, el Accolade Global Film Festival (fundado en California en 2003) otorgó a Bellido un ‘Award of Recognition’ (mención honorífica) dentro de la categoría de cine experimental por su filme ‘Trip To The Tax Paradise-Rumbo al paraíso fiscal’, estrenada originalmente en 2015 y remozada posteriormente para su relanzamiento en 2021. Fue una edición (hay cuatro tandas anuales, con participantes de todo el mundo) que presenció el triunfo del corto documental de Paul O’Callaghan y Tim Neeves ‘Brave Blue World’, con Matt Damon y Jaden Smith, además de Liam Neeson en la narración. “El reconocimiento en el Accolade trajo invitaciones para otras plataformas, y siguieron cayendo premios y menciones. Ya tengo 17 en certámenes estadounidenses y 25 en la India, y en este primer mes de 2022 han llegado varios más, incluyendo Rusia, Tailandia o Bután. La verdad es que impresiona”. El filme tiene guiños indisimulados al ‘slapstick’, la astracanada y la comedia, todo envuelto en un contexto neorrealista.

Entre los músicos que colaboran en la banda sonora destaca el teclista Óscar Carreras, de larga trayectoria en el jazz local, y que se desdobla además con un papelito en la película. También figura el cubano afincado en Zaragoza Alexey Rodríguez ‘Ringo’ y el zaragozano radicado en Los Ángeles Gabi Martínez, que recientemente ha grabado guitarras en las nuevas canciones de Bunbury, aún inéditas.

Amor al arte

Bellido no monetiza su creatividad. “Estoy jubilado, lo hago porque me gusta y no sigo los canales habituales para mostrar lo que hago. Decidí subtitular en inglés y francés ‘Rumbo al paraíso fiscal’, además de retocar el montaje final, para poder mostrarlo en todas partes, y está teniendo una trayectoria muy bonita. La música es fundamental para mí, tengo 14 álbumes hechos, más de 100 canciones; compongo, arreglo y canto, todo lo hago razonablemente mal -ríe- y en las películas me busco la vida, porque no tengo dinero, pero sí ganas de hacer cosas. Ahora ando preparando un proyecto de dibujos animados que se llama ‘Alienación, la conquista del espacio’.

Producciones fílmicas del Antonio Bellido. En el centro, cartel del 'Rumbo al paraíso fiscal'. HA

Antonio se ha autoeditado dos novelas gráficas en Amazon; ‘El hijo de la Molinera: al Moncayo yo lo quiero’ y ‘La vida es el tango: báilala bien’. “Tienen un código QR que te permite escuchar las canciones que lo inspiran. Me gustaría llevar ambas al cine. ‘El hijo de la molinera’ es un sainete de los años 60 ambientado en Ainzón, donde tengo raíces. La otra tiene algo del famoso ‘Último tanto en París’, se desarrolla en el Plata de Zaragoza y se articula en doce tangos”.

El veterano músico, guionista y realizador zaragozano tiene una ilusión. “Estrenar mi película, que tantos aplausos está cosechando por el mundo, en el cine Palafox de Zaragoza. No es fácil, lo sé, pero de ilusiones se vive. Si no puede ser, nos reuniremos unos cuantos y haremos posible esa proyección en algún otro lugar bonito”.