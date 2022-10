Viviendo en el pasado

Aviso: el titular de esta crónica hace referencia a una añeja canción de Jethro Tull, ‘Living in the past’, que sonó a las primeras de cambio en el concierto que la mítica formación británica liderada por Ian Anderson ofreció el pasado viernes en la sala Mozart; aunque bien cierto es que en su caso quedan ya muy lejos sus años dorados, finales de los 60 y primera mitad de los 70, cuando el rock progresivo experimentaba a sus anchas, es de justicia reconocer que a sus 75 tacos Anderson mantiene el tipo con mucho garbo, incluso en bastante mejor forma que en su anterior visita, en 2013.

Con una enfermedad respiratoria desde hace años, la voz del bardo escocés ya no es la que era, pero su maestría con la flauta travesera –peculiar seña distintiva de Jethro Tull– permanece intacta, y Anderson aún es capaz de esbozar su icónica estampa con la pierna levantada cual ave zancuda. Por su parte, su actual banda cumple con académica profesionalidad, pero sin el personal sello que imprimían músicos del calibre del guitarrista Martin Barre o el pianista John Evan; eso ya sería pedir peras al olmo.

Aunque el repertorio incluyó algunas piezas del último disco de los Tull (‘Mine is the mountain’, ‘The Zealot Gene’, ‘Mrs. Tibbets’), lógicamente su devoto público ansiaba escuchar clásicos de la banda: ‘Dharma for one’, la bachiana ‘Bourée’, ‘Too old to rock’n’roll, too young to die’, la ‘Pavane’ de Gabriel Faure, ‘Songs from the wood’, para cerrar con sus dos himnos más emblemáticos: ‘Aqualung’, con un arreglo muy distinto al original (y lastrado al suprimir el contundente riff de guitarra inicial), y ‘Locomotive breath’. Todo ello apoyado por proyecciones que incluían imágenes de viejos conciertos de sus años mozos. Que por supuesto no volverán, pero al menos Ian Anderson dejó más que satisfechos a sus fans sin parecer una caricatura de sí mismo.