ZARAGOZA. "En España se hace muy poco cine social y menos aún cine con nombre propio. Películas como ‘El vicio del poder’, que contaba la historia del ex vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney, serían imposibles en nuestro país. No sería viable un largometraje sobre una multinacional o un personaje existente. Aquí tenemos a Villarejo. No me digan que no podría inspirar una gran película o serie en la que contar la historia reciente de nuestro país". Juan Diego Botto, que hace tan solo unas semanas mostraba en Zaragoza su faceta teatral con ‘Una noche sin luna’, regresaba ayer a la capital aragonesa para participar en el ciclo ‘La buena estrella’ y hablar de su debut como guionista y director de cine con ‘En los márgenes’. Y lo hacía junto a Olga Rodríguez, co-autora del guión.

‘En los márgenes’ llegó a los cines españoles el pasado viernes y se ha convertido en un éxito por cuanto pone el dedo en una llaga que no se acaba de cerrar: la de las personas que son obligadas a abandonar sus viviendas por no poder pagar la hipoteca.

"Empezamos a escribir la película en el año 2013 –relataba Olga Rodríguez–, y desde entonces hasta hoy han pasado muchas cosas. Entre otras, que socialmente se ha pasado de la solidaridad que despertaban los desahuciados a casi criminalizarlos. Y en parte ello se debe a que se confunde el fenómeno de la ‘okupación’ con el de los desahucios, que no tienen nada que ver. Cada día hay 100 personas que son desahuciadas en este país".

La película habla de personas que sí quieren hacer frente a sus hipotecas pero que la crisis económica, la pérdida de trabajo o alguna grave circunstancia personal se lo impide. Y pierden su casa, su hogar, su forma de vida.

El filme, que tiene a Penélope Cruz y Luis Tosar en los papeles principales, cuenta tres historias que se entrelazan a ritmo de ‘thriller’. "Hay una idea central –añadía Juan Diego Botto– y es cómo afecta una crisis económica, un desahucio, a nuestra relación de pareja, como resquebraja todas nuestras relaciones personales. Sin un hogar, sin una casa, no hay un proyecto afectivo o vital posible".

Fue la propia Penélope Cruz quien animó a Botto a escribir el filme y posteriormente a dirigirlo. Y lo que empezó siendo una historia de celos en una pareja al borde del desahucio acabó convirtiéndose en un estandarte del cine social, en una película que en muchas salas el público despide en pie y aplaudiendo.

"Se está produciendo ese fenómeno, sí –reconocía el actor, guionista y director–, y es muy gratificante. Pero lo más bonito es ver la gratitud en las caras de esas mujeres, porque la mayoría son mujeres, en las que nosotros nos inspiramos a la hora de escribir la película y que se nos antojaban enormemente heroicas por la forma en la que habían defendido sus hogares. Estuvimos mucho tiempo documentándonos con ellas, hablando, compartiendo experiencias. Para nosotros son heroínas. Allí donde los servicios sociales han fracasado, ellas han salido adelante gracias a la solidaridad de unas con otras".

Hay otro fenómeno vinculado al estreno de ‘En los márgenes’. "En los últimos días estoy recibiendo cientos de mensajes de amigos y conocidos que me cuentan que alguien de su familia o de su entorno ha sufrido un desahucio –relataba Olga Rodríguez–. Y es que la película está poniendo el foco en un problema que define nuestro presente. Sabíamos que podía levantar sarpullidos en algún sector de la sociedad española, pero en Europa lo han abordado mejor que nosotros, con alquileres sociales, vivienda pública... El cine es una herramienta hermosa para mirarnos en el espejo y preguntarnos qué somos y adónde vamos".

Las próximas sesiones de ‘La buena estrella’ correrán a cargo de Jaime Rosales, director de ‘Girasoles silvestres’ (20 de octubre) y de Juan Bolea (25 de octubre), esta última inspirada por la versión teatral de su novela ‘La mariposa de obsidiana’, que se estrena en el Teatro Principal.