Olga Sánchez debuta en la ficción para jóvenes con una historia de un chef

Olga Sánchez Sánchez (Villahermosa del Campo, Teruel, 1968) trabaja en administración de HERALDO, en el departamento de compras. Si algo la caracteriza es una sonrisa incesante y la pasión por vivir. Ha sido concejala de su pueblo y durante varios años publicó artículos en defensa del mundo rural y contra la despoblación en varias publicaciones de la comarca del Jiloca. Lo que más le llamaba la atención es que a veces sus vecinos, al pasar, le decían que seguían sus artículos y que les gustaban su sinceridad y su estilo desenfadado y vitalista. Realizó estudios de Educación Infantil, y luego se inclinó por la Administración y la Gestión.

En 2004 ingresó en este diario. Un día, un tanto por azar, vio que se convocaban los premios Ala Delta. Ella, que jamás había escrito ficción -“bueno, sí, en el colegio, las redacciones”, recuerda-, decidió medirse y aprovechó una anécdota familiar: su madre no era capaz de pronunciar con exactitud el término ‘tupper’, y tendía a decir ‘Petter ware'”. ¿Quién se lo iba a decir? De ahí nació su personaje, Petter Ware, que da título a su primera novela, o novela corta niños y jóvenes.

“Vi las bases y decidí escribir algo. Llegó la pandemia y me quedé atascada. Presenté mi narración al premio y no ganó, pero debí ser seleccionada. O eso me dijeron. Me escribieron algunos sellos ofreciéndome la coedición. Solo Teseo Ediciones me dijo que estaba dispuesto a publicar el libro sin cobrarme nada. Me parecieron muy profesionales y acepté su propuesta”. Ahora ‘Petter Ware’ llega a las librerías con 500 iniciales de entrada y el viernes 30 se presentará en el museo Pablo Serrano.

¿Quién es Petter Ware? Es un cocinero optimista, rodeado de un equipo interesante, al que le hacen un encargo: debe alimentar con sus famosas fiambreras a los sanitarios que están combatiendo la covid. “La cocina me encanta desde siempre. Me gusta que la gente se divierta con ella, que imagine, que inventa, que entienda que pueda ser algo muy creativo. A mí me gusta mucho cocinar y sorprender al invitado. Me gusta que se dé cuenta de que he pensado en él o en ellos, que he trabajado los platos, que he elegido bien los vinos. La buena comida es un privilegio”, dice Olga. Petter Ware es un chef atípico que posee un restaurante especializado en cocina casera, que se sirve siempre en unas fiambreras que se han hecho famosas.

Petter Ware es ingenioso y perfeccionista. Y cuenta con un equipo de ayudantes que Olga Sánchez califica como “disparatado, onírico y original”. El dueño del restaurante Lunch Box dice: “Mi plantilla es lo más grande que tengo, ¡sagrada!”. Un día el alcalde de la ciudad, que no se nombra, le pide ayuda: “El alcalde quiere que, todos los días durante el mes que durará la vacunación, llevemos las ricas fiambreras de Lunch Box, con comida sana y casera, a todos los sanitarios que estén realizando esta labor por toda la ciudad. Y, además, comenzaríamos el próximo lunes, así que tenemos pocos días para organizarnos”; así se lo cuenta el cocinero a su equipo.

Olga Sánchez juega con la gastronomía y con la aventura. A. C. /Heraldo.

Arranca un auténtico desafío para Petter Ware, que no será fácil. “Soy optimista y vitalista, y me gusta el humor. Aquí hay un poco de todo. Y conviven los seres humanos con los seres inanimados, como si fuera una película fantástica; conviven, hablan y comparten la aventura”. Para que el lector se haga una idea de los personajes que acompañan a Petter, por ahí andana Tina, Carrot, Legume, Ananás, Basmati, Ali-Oli, Chu-Lee Ton, Sushi, Perry Mason, Perry-Ta, Perra Chica, Hot Dog, etc. “Macarons es un excelente pastelero. Y Spaguetika y Basmati son mis especialistas en pastas y arroces”. Y entre ellos y otros que no se nombran hay maravillosos cocineros, cuidadores de perros, cuidadores de gatos, ratones, detectives, incluso voladores de drones...

“Además de la aventura y de mi pasión por la cocina, en el libro hay otras cosas: se habla de la autoestima, de la confianza, de la superación, de la amistad y de la camaradería. Es un libro entretenido pero también de valores”, concluye Olga Sánchez, que también se atreve con la sutileza del amor.

LA FICHA

‘Petter Ware’. Olga Sánchez Sánchez. Teseo. Ilustraciones: Víctor García Blay. 124 páginas. [Presentación en el museo Pablo Serrano, a las 19.00. Con el actor Javier Vázquez, que leerá algunos fragmentos.]