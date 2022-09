Javier Montañés: "Los pianistas no surgen de la nada: siempre hay un duro trabajo detrás"

"Hay que romper el estereotipo de que los músicos nacemos virtuosos. Indudablemente, hay algunos que nacen con un don; pero otros, la mayoría, conseguimos todo con muchas horas de esfuerzo. Un pianista no surge de la nada, siempre hay un duro trabajo detrás". Así se presenta Javier Montañés (Zaragoza, 1995), el pianista que retoma hoy el ciclo de Grandes Solistas Pilar Bayona tras la pausa veraniega (sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, 20.00, entradas entre 10 y 25 euros).

El programa incluye obras de Bach, Beethoven, Berg y Rachmaninov, y una pequeña ‘sorpresa’ contemporánea de José Manuel Montañés, compositor aragonés.

"Es mi debú como pianista en una sala tan prestigiosa como la Mozart –relata el intérprete– y he querido resumir todas mis facetas interpretativas. La ‘Suite miscelánea’ de José Manuel Montañés me la dedicó mi tío y he querido estrenarla porque también me gusta mucho la música contemporánea".

Montañés se ha reinstalado en su ciudad natal tras un periodo de estudio en Dresde y Madrid, en buena parte favorecido por la obtención de la beca Pilar Bayona en 2020. "Estoy muy agradecido por la beca, la verdad. Fue por unanimidad del jurado y alguno de sus miembros, como fue el caso de Josep Colom, me dio luego consejos que me han sido muy valiosos después".

A Montañés le gusta traducir al piano óperas antiguas y "formar una sonoridad propia". ¿Hasta dónde puede llegar un pianista en busca de esa sonoridad?

"Cada pianista, cada intérprete en general, debe aportar algo a cada estilo musical. La riqueza está en saber apreciar esas aportaciones en cada pieza y estilo. A mí me parecen muy interesantes las propuestas de Sviatoslav Richter con Bach, no del todo historicistas pero con una concepción muy fuerte; tanto como las de András Schiff, mucho más historicista y con una técnica deslumbrante".

En el concierto de hoy, Montañés introducirá brevemente las piezas que interprete. "Me gusta romper la tradición del pianista que entra en la sala, saluda al público, interpreta y se despide. Apuesto por involucrar al público en una escucha activa y darle alguna información significativa acerca de lo que va a oír. Hay que acercar a la gente, entendida o no, la historia de cada pieza musical que escucha».