Antonio Mostalac: "Las excavaciones en Azaila son un modelo de colaboración"

"Las excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Azaila (cabezo de Alcalá) son un ejemplo que se debería seguir en muchos otros sitios. Porque, desde hace décadas, varios arqueólogos han trabajado allí y han permitido que la ciencia avance y no se estanque, compartiendo información. Azaila no ha sido un yacimiento de Juan Cabré ni de Antonio o Miguel Beltrán. Todos han ido sumando sucesivamente su sabiduría y su trabajo y han conseguido que el yacimiento aparezca en los principales mapas arqueológicos de Europa". Antonio Mostalac, historiador y arqueólogo, recibe hoy un homenaje en Azaila (Teruel), donde se celebra su XVI Jornada Íbera. Mostalac, especialista en la cultura romana y protocristiana, no es ajeno al yacimiento. Previamente al homenaje pronunciará una conferencia, ‘Un nuevo revestimiento pictórico del Mediterráneo Occidental: Azaila’.

La conferencia cierra un círculo que abrió nada menos que en 1987, cuando junto a Carmen Guiral empezó a estudiar la pintura mural romana en Aragón. Ya entonces vio que en las excavaciones de villas y ciudades romanas algunas habitaciones presentaban una decoración especial: un zócalo rojo y la parte media de la pared pintada de blanco. La localizó en Azaila, Caminreal, Botorrita, Zaragoza, Celsa y Cádiz. "He tardado 35 años en saber por qué estas paredes se decoraban así", confiesa.

Para ello, y aprovechando que excavó durante diez años en Pompeya, recorrió sus 700 casas, una por una, habitación por habitación, para intentar encontrar la clave de esa decoración, que encontró en el 12% de las viviendas de la emblemática ciudad antigua italiana.

Hoy (11.00) explicará pormenorizadamente sus conclusiones, en la conferencia inaugural de la XVI Jornada Íbera Sedeisken.

"Azaila, cuya decoración es la más antigua de este estilo, ha sido clave en la investigación –apunta–, y los resultados los he presentado ya en Suiza e Italia. Además, es un ejemplo de cómo el esfuerzo de las personas que conviven con el yacimiento hacen que este sea entendible. El gran problema de la arqueología es que las piedras antiguas tienen su propio código de lenguaje y, hasta que no lo conoces, no captas el mensaje que te quieren trasmitir. Por eso son tan importantes la difusión de un yacimiento, las jornadas de puertas abiertas, las visitas guiadas... Cuando te explican un yacimiento, descubres su importancia".

De Azaila hay dos elementos que le atraen poderosamente, el templo ‘in antis’ (con dos columnas a la entrada), "que posiblemente sea de los más antiguos de España, y un molino típicamente romano para moler el trigo y hacer el pan".

A la altura de sus 72 años, y después de haber ejercido cargos públicos (entre otros, el de director general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón), Mostalac pide prudencia a sus compañeros de profesión.

"Lo mejor que le puede pasar a la arqueología en Aragón –subraya– es que se excave poco. Me dan un poco de miedo esos proyectos de investigación en los que continuamente están apareciendo objetos o edificios pero en los que no se oye hablar nada, o muy poco, de consolidación y de mantenimiento". Mostalac sigue trabajando en varias líneas de investigación y prepara publicaciones en solitario o con otros especialistas.

La Jornada de Azaila no solo pone el acento en las cuestiones científicas, sino que ofrece hoy a los visitantes un buen número de actividades atractivas para visitantes de cualquier edad, desde un diorama con figuras de Playmobil que recrean el asalto al cabezo de Alcalá durante las Guerras Sertorianas, a un concierto de Lugh Celta, pasando por talleres y demostraciones en diferentes puestos del mercado, una comida íbera, visitas gratuitas al yacimiento y recreaciones del poblado y de una fragua.