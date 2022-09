Ana Fernández: "Preparar un personaje es abrir una puerta al conocimiento"

En cine suele interpretar a mujeres fuertes en situaciones dramáticas. ¿Coincide esta característica con su personalidad?

Siempre digo que son más fuertes que yo. Me considero una mujer alegre, soy andaluza, y tengo un sentido tragicómico de la vida. Todo lo vivo con mucha pasión, pero tengo la capacidad de reírme de mí misma y de todo lo que me pasa negativo. El dolor lo tienes que tragar. Si te lo planteas, toda situación es cómica. Con el humor puedes salvarte de tantas cosas...

¿Sigue habiendo pocos papeles femeninos a partir de una edad?

Sí. Las historias que se cuentan con mujeres protagonistas también funcionan, pero no hay un equilibrio en el número de películas protagonizadas por la testosterona y por los estrógenos.

Cuando rodó ‘Solas’ (Benito Zambrano, 1999) –Goya a la mejor actriz revelación– tenía 33 años y un largo bagaje en teatro y televisión...

Mi formación es teatral. Empecé muy joven, con ‘La casa de Bernarda Alba’, cuando tenía 17 años. Y nunca he dejado de hacer teatro. Lo que te da el aprendizaje del escenario es fantástico. Igual que saber y entender qué es esto del teatro. Los actores son importantes, pero todo lo que hay alrededor lo es igualmente.

¿También fue un buen aprendizaje la Expo de Sevilla?

Trabajé seis meses en la cabalgata de la Expo 92, que dirigió Joan Font. No había hecho teatro de calle hasta entonces y eso me dio un fondo importante. Y la televisión también. Cuando me llamaron para interpretar a María en ‘Solas’, sin mi experiencia en teatro, por supuesto, y en lo que había trabajado en televisión, no habría podido afrontar un personaje con una preparación de diez días, que es el tiempo que tuve para ese personaje.

¿Solo diez días?

Así fue. Pero además está todo lo que había hecho vitalmente, ese punto de observación, saber que esa mujer no era tan extraña para mí. En esa mujer había muchas mujeres que yo conocía. Siempre le digo a los jóvenes que todo lo que se hace sirve, porque en este oficio trabajamos de muchas cosas, no siempre podemos dedicarnos por entero a esto, desgraciadamente.

Ha llovido mucho desde que usted daba ‘El tiempo’ en Canal Sur…

Mucho. La televisión me enseño que lo técnico no era un enemigo para mí. Siempre he respetado la cámara y la sigo respetando.

¿Qué recuerdos tiene de su anterior visita al Principal con ‘La casa de Bernarda Alba’, junto a la zaragozana Luisa Gavasa?

¡Lo pasamos tan bien! La adoro. Tenéis aquí a una actriz maravillosa. Una mujer adelantada a su época.

¿Desde cuándo se conocen?

Tuve la suerte de trabajar con Paula Ortiz y ahí es donde nos conocimos Luisa y yo, gracias a ‘La novia’. Siempre decimos que Lorca nos unió y que Paula está presente en todas nuestras reuniones de amigas porque gracias a ella pudimos iniciar una amistad que sigue y que va a seguir de por vida.

¿Cómo afronta el papel de Leocadía en ‘El sueño de la razón’, la obra que representa estos días en el coliseo zaragozano?

Preparar un personaje, al menos como yo me lo planteo, es también abrir una puerta al conocimiento. A mí me gusta mucho trabajar personajes pegaditos a la tierra y de hecho he tenido la suerte de interpretar mujeres que yo llamo reinas de lo cotidiano, como podría ser Leocadia Zorrilla, y también las que llevan vidas normales que en circunstancias excepcionales se convierten en extraordinarias.

Además de esta montaje, ¿dónde la veremos próximamente?

Tengo dormido un monólogo, que es ‘El lunar de lady Chatterley’, una obra dirigida por Antonio Gil y basada en la novela de D. H. Lawrence ‘El amante de lady Chatterley’. Es un personaje empoderado que me gusta mucho y al que voy a despertar pronto.