Carlos Latre: "La imitación te obliga a estar muy pendiente de la actualidad"

Aragón siempre es una parada obligada en sus giras. ¿Le gusta venir por estas tierras?

Por supuesto. Además corre sangre aragonesa por mis venas. De la parte de Huesca, de Siétamo. De allí era mi bisabuelo. Quiero ir este año con mis padres, con mis tíos y hacer un encuentro porque allí todavía tengo familia.

¿Cuándo descubrió su habilidad para imitar voces de personajes?

De niño, empecé por intuición, y luego he descubierto que, a raíz el estudio del cerebro que me hicieron en la Universidad de Málaga, probablemente fuera lo que se denomina un TDA de libro, un chaval con mucho déficit de atención.

¿Cómo recuerda su infancia?

Era lo que en aquella época se denominaba un niño malo, estaba todo el día haciendo trastadas porque estaba buscando llamar la atención. Siempre estaba castigado y vi que el humor era un salvoconducto maravilloso.

¿No quería ser futbolista, como muchos niños de su generación?

Jugaba a fútbol en el Imperial de Tarragona, como delantero centro puro, pero era un poco vaguete. Por eso era delantero, porque solo había diez metros por delante.

¿Sigue manteniendo una buena amistad con Javier Sardá?

Es mi padre artístico, y con él mantengo un contacto continuo. Sardá fue muy generoso, muy intuitivo y creyó en mí desde el principio. Siempre me denomina como un caso Hollywood, un golpe de suerte, un chispazo que devengó en una carrera profesional que despegó en el programa de televisión ‘Crónicas programas’. Siempre le estaré agradecido.

Chicho Ibáñez Serrador también fue determinante en su espaldarazo televisivo...

Fue quien puso el sello, por decirlo de alguna manera. Cuando yo ya estaba en ‘Crónicas marcianas’, Chicho, de forma absolutamente altruista y generosa, se puso en contacto con Sardá para pedirle que se fijaran en mí, que aquel chaval tenía mucho futuro y tenía un potencial muy grande.

Si hubiera nacido unos años antes, tal vez habría aparecido en el ‘Un, dos, tres...’.

Me hubiera encantado. Ese programa fue para mí uno de los más avanzados a su tiempo, y una de las grandes cunas del humor.

¿Ha perdido la cuenta de los personajes que imita?

No, no. La llevo y son más de 600.

¿Los famosos no se enfadan por sus imitaciones?

La verdad es que no. Creo que es una consecuencia de ver que no hay ninguna maldad, que tú preparas una imitación e intentas emular lo que hace el personaje real. Luego he tenido la gran suerte de conocer a muchos de ellos y tengo muy buen rollo con todos.

¿Hay alguno que se le haya resistido especialmente?

Muchos. Siempre digo que la lista de los que no imito es más grande que la de los que hago. Ahora, el gran objetivo es Feijóo. También estoy buscando nuevos personajes entre los reguetoneros y los ‘influencers’. El humor y la imitación te obligan a estar siempre muy pendiente de la actualidad.

Precisamente, en su nuevo espectáculo repasa la actualidad del país. Lo más reciente hasta, prácticamente, ayer...

Estoy muy bien rodeado de un equipo que reacciona al minuto y hace que podamos cambiar el guión hasta momentos antes de salir a escena. Lo que más me importa es que el público tenga los referentes muy frescos, que sea un ‘show’ muy dinámico.

¿Qué podrá ver el público zaragozano en este ‘show’?

Van a aparecer Bunbury y Fernando Simón, y hablaremos de las Fiestas del Pilar, el autobús eléctrico, el calorazo que ha hecho, la sequía, el Real Zaragoza...

¿Sueña con sus personajes?

No solo eso, sino que cuando estoy preparando los espectáculos en los que tengo que aprenderme muchas canciones, bailes y coreografías estoy cantando todo el día las melodías mentalmente. Me voy a dormir y cuando me despierto sigo en el mismo punto. Es una locura digna de estudio.