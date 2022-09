La apacible vida de pareja de Albin y Georges, propietarios del club nocturno 'La jaula de las locas' de Saint Tropez, se ve alterada cuando se enteran de que el hijo de este último se va a casar con la hija de un diputado ultraconservador. Este es el punto de partida de 'La jaula de las locas', un musical que va a ponerse en escena en el Palacio de Congresos de la Expo del 6 al 16 de octubre y que llega, pandemia mediante, con dos años de retraso. El musical está actualmente en Bilbao, y Àngel Llàcer, director y protagonista (da vida al personaje de Albin en buena parte de las funciones) ha estado este lunes en Zaragoza presentando la obra.

"Es una historia de amor, y muy divertida -señalaba-. Han dicho de esta obra que es reivindicativa, pero a mi no me gusta mucho reivindicar nada. Yo soy lo que soy". El popular director, actor y presentador hacía así un juego de palabras con la canción principal de la obra ('Soy lo que soy') en la que (sí) se reivindica el derecho a ser feliz siendo lo que uno es, en la que se reivindica la libertad individual y colectiva por encima de las convenciones. Pero, al margen de estas disquisiciones, 'La jaula de las locas' es una gran producción que ya han visto más de 300.000 espectadores y que llega tras ser aplaudida unánimente en Madrid y Barcelona, entre otras ciudades. Veinticuatro artistas y músicos en directo, 140 cambios de vestuario, una atrevida puesta en escena y la dirección musical de Manu Guix hacen de la obra toda una experiencia. "¿Qué es lo que quiero?", se preguntaba este lunes Àngel Llàcer. Pues que el público de Zaragoza salga contento del teatro, que quede satisfecho por haber contemplado un espectáculo de calidad. Un musical como 'La jaula de las locas' hace feliz al público; es un bálsamo de felicidad".

Un largo camino ha recorrido Llàcer desde que a los 18 años entonó a sus padres un metafórico 'Soy lo que soy' y abandonó los estudios de administración de empresas para consagrarse al teatro, género en el que ha pilotado grandes éxitos, como 'El Petit Príncep', 'La tienda de los horrores' o 'Cantando bajo la lluvia', además de ser uno de los rostros más conocidos de programas cmo 'Operación triunfo', 'Tú sí que vales' o 'Tu cara me suena'. En cierta medida, 'La jaula de las locas' sintetiza todo lo que es y ha aprendido sobre el escenario'. "Hay dos maneras de 'vender' un musical -reflexionaba este lunes-: comprando un título ya conocido, o buscando una buena historia y apostando decididamente por la calidad. Uno de los secretos de los espectáculos que hago es la cantidad de tiempo que invierto en los cástin. Quizá cada uno de los que participamos en la obra no seamos los mejores del mundo en algo pero, todos juntos, somos muy buenos trasmitiendo energía y felicidad. El musical es un género muy fácil de consumir porque la música 'entra' en el público más fácil que un texto. Y quien dice que los musicales no le gustan no está diciendo la verdad. Pero deben tener calidad, como 'La jaula de las locas".

La obra, que cuenta con libreto de Harvey Fierstein y música y letras de Jerry Herman, está interpretada en los papeles principales, además del propio Llàcer, por Ivan Labanda, Armando Pita, Ricky Mata, Raúl Maro, Jorge González, Camila Almeda, José Luis Mosquera, Roc Bernardí, Lucía Madrigal, Antonio del Valle, Muntsa Rius, Alexandre Ars y Clàudia Bravo. Las entradas están a la venta ya en los cajeros y la web de Ibercaja.