Gelsa inaugura el Espacio Pedro Avellaned y el fotógrafo lo estrena con dos muestras

"¿Quién soy yo? No soy un fotógrafo clásico, aunque sí podría serlo en mis retratos. Creo que soy un fotógrafo influenciado por el cine, que es una gran pasión para mí desde que era joven. Soy un fotógrafo experimental que busca indagar, desentrañar y acceder al misterio de las cosas. Toda mi obra fotográfica, especialmente en los últimos años, ha evolucionado a partir de imágenes, obsesiones y guiños a algunas películas que me gustan", dice el artista Pedro Avellaned (Zaragoza, 1936), Premio Aragón-Goya de 2016.

Él es un artista multidisciplinar que ha hecho una obra muy coherente, influida por el surrealismo, por Antonin Artaud y Luis Buñuel, sin duda, donde hay retratos, collages (es uno de los grandes maestros no solo en Aragón sino en España), fotos de gran formato de diversa inspiración, y es también cineasta, actor y director de teatro. Desde hace unos años trabaja en un proyecto de fotografía y pura invención plástica vinculado al cine italiano.

Ya ha hecho varios viajes a Italia, a escenarios de cine, a cementerios, etc. "Y mi sueño, si la salud me deja, es volver y acabar ese trabajo sobre ‘Mamma Roma’, sobre Pasolini, sobre el cine neorrealista", dice el creador.

Retratos

Pedro Avellaned está feliz. Como un joven octogenario con zapatos nuevos. El Ayuntamiento de Gelsa, donde vive desde hace 30 años y donde se había retirado a cuidar a su madre y ordenar sus archivos, ha puesto su nombre a la sala de exposiciones, que se ha inaugurado este sábado, a las 12.00, con una doble exposición suya: una muestra temporal de 25 retratos (entre ellos Maribel Verdú y Verónica Forqué, por poner un ejemplo), en blanco y negro y en color, "de factura académica, esencialmente", y también algunas piezas de formato grande como 'El hombre atrapado' o 'Sudario rojo', inspirado en Buñuel, y otra muestra permanente que se ha instalado en la escalera que lleva al denominado Espacio Pedro Avellaned.

"Retratar tu pueblo no es fácil y a la vez es un desafío gozoso. Es el lugar en que vives, tienes recuerdos concretos de los lugares, de las gentes"

"Retratar tu pueblo no es fácil y a la vez es un desafío gozoso. Es el lugar en que vives, tienes recuerdos concretos de los lugares, de las gentes. Me lo propusieron para vincular aún más el espacio conmigo y me pareció una idea estupenda. He realizado un mosaico que puede tener seis metros de alto por tres de ancho… Ahí, con mucho cariño, he instalado una colección de 32 fotos que he hecho de Gelsa: las calles, el gimnasio, la cantera de alabastro, que está a dos kilómetros del pueblo, un pozo artesiano en el interior de una casa, la estupenda biblioteca, o esa corona de espinos de la que se piensa que perteneció a Cristo", dice Pedro Avellaned.

Mejor en vida

Desde el consistorio, José Antonio Falcón dice: "El Ayuntamiento de Gelsa apuesta por la cultura y añade la sala de exposiciones 'Espacio Pedro Avellaned', a los recintos ya existentes, cine (teatro), biblioteca y sala de cursos e informática, todos ellos integrados en 'La Diezma'".

"Estoy muy agradecido al Ayuntamiento de Gelsa. La gente me conoce, me ve por las calles, me saluda, pero desde que se ha hecho pública la noticia, me paran en cualquier rincón, me felicitan, y me dicen: 'Mejor así, en vida, y que tú lo veas'. Yo sonrío", dice el artista que cumplirá en octubre 86 años y que, obra a obra, con lirismo y sombra, sigue ensanchando sus obsesiones: el teatro, la mitología, el deseo, la sensualidad y el erotismo, el dolor y el tormento, el humor y la ironía. El pasado mes de mayo fue objeto de un homenaje en la galería A del Arte.