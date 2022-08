Las salas de conciertos arrancan la temporada con una programación ecléctica e internacional

Los meses de julio y agosto suponen tradicionalmente un desierto musical en las salas aragonesas. Un paréntesis que está a punto de finalizar y que ha servido a los responsables de estos establecimientos para ‘cocinar’ interesantes e internacionales programaciones que arrancarán la próxima semana.

Javier Benito, propietario de La Lata de Bombillas y presidente de Aragón en Vivo -la asociación que aglutina a 19 locales, el 95% de las existentes en la Comunidad-, sintetiza el sentir del gremio de la música en directo: "Afrontamos la nueva temporada con ilusión y cierta incertidumbre. Ilusión por volver a la programación regular tras el parón veraniego. Después de dos años de pandemia y un último año de altibajos, tras un comienzo muy fuerte, con un público deseoso de música en vivo que llenó las salas en los primeros meses, hubo un bajón considerable en la venta de entradas según se acercaba el verano y la temporada de festivales. E incertidumbre por ver qué pasa tras el verano, si el cambio de hábitos, especialmente en el público más joven, se impone y el atracón estival afecta a la programación habitual de salas y el bajón previo al verano tiene continuidad en el arranque".

La Lata será precisamente uno de los primeros en reabrir. Será el próximo miércoles con la actuación del australiano Aaron Thomas. Septiembre continuará con Enrique del Castillo (8), Hombrelibre (17), Acty (18) o Pelomono (25). En octubre comparecerán los estadounidenses The Silos (5) y Bart Davenport (6), los argentinos Las Ratas Sicodélicas (16), La China Lina (21) o The Blackloud (28). En noviembre será el turno de Will Johnson (4), Menta (5), el Mapache Fest con Las Aspiradoras y Thee Braindrops (12), los británicos The Wave Pictures (16 o 23) y los canadienses The Sadies (19). En diciembre ya están confirmados Camellos (2), Pux (3) y Familia Caamagno (17).

El Rock & Blues es otro de los escenarios más activos. Arranca el 1 de septiembre con la estadounidense Nikki Hill. Le seguirán, entre otros, Son Little (3), Sarah Shook (8), Los Deltonos (9), Scott H Biram (15), Little Caesar (16), los suecos Diamond Dogs (21), el británico PM Warson, Bywater Call (23) y Chris O’Leary (29). Para octubre, Ward Hayden & The Outliers (6), Jorge Nunes (7) o Danny and the Champions of the World (21). En noviembre no bajará el ritmo con MFC Chicken (5), Rufus T Firefly (11) y Jesper Jindell (18).

25 años de La Casa del Loco

La agenda está muy cargada en La Casa del Loco, que celebra su primer cuarto de siglo. En septiembre desfilarán Nuevo Catecismo Católico (16), Sed de Mal (23) y Love Yi (30). En octubre, un homenaje a Más Birras (11) y Daddy Long Legs (29). En noviembre, Valira (22.30), Faxu, Salppy AV y Nea Safo (5), Los Enemigos (18), Hillbilly Moon Explosion (25) y Pekeño y Ergo (26). Y en diciembre, Quireboys (2), Corcobado (16) y La Perra Blanco (17). Además, en el marco del Zombie Sounds Fest que nació el año pasado con fuerza, la sala Zeta acogerá a nombres internacionales como Asteroid B612 (15 de septiembre), Oh! Gunquit (18), Speedways (29), The Loons (27 de octubre), Uni Boys (28), Paul Collins (12 de noviembre) y los asturianos Doctor Explosion (19).

La sala Oasis dará el pistoletazo de salida a la temporada el 17 de septiembre con la histórica banda inglesa New Model Army, junto a Las Novias, que cederá el testigo a Tierra Santa (30), Niños del Brasil (1 de octubre), Manel (22), Sober (29), Rebujitos (4 de noviembre), Natalia Lacunza (11), Rafa Sánchez (19) y Sofía Ellar (17 de diciembre).

En el Gorila, casa de muchas bandas autóctonas y de los sonidos urbanos, la mecha se prenderá el 2 de septiembre con F$R, HTH y Pvchx. Proseguirá con Rosin de Palo (16), Begut (17), Goa (23) y Nico Miseria (30). En octubre comparecerán Sarria y Peanook (1), Príncipe Encantador y Total 90 (15) y La Paloma y Salto (22); y en noviembre Somos la Herencia (11) e Isla Kume (18). En diciembre ya están ‘atados’ Persi (2) y Alavedra (9).

De Jamaica a Carolina Durante

En la sala López están pergeñando un ecléctico cartel que dará inicio el 2 de septiembre con Lady Wind, Unrest y Harlem, y continuará con Farándula (3), Girlschool y Alcatrazz (4), Gloosito (9), el Zaragoza Psych Fest con Dharmacide, Bum Motion Club, Carrera, Hickeys y Teana (10), Luna Ki (16), Los de Marras (17), el jamaicano Prince Alla (23) y Muerdo (24).

La Ley Seca anuncia para septiembre los recitales de Volumnia (17), Sabios del Clan (25) y American Ghost (30). En La Campana Underground intervendrán Silvia Solans y David Mas (18 de septiembre), Gaby Morgan (24) y Vericad & Scorcia (1 y 2 de octubre). Y en El Corazón Verde han concretado la presencia del británico Michael Weston Kingal (12 de noviembre) y del neoyorquino Tim Easton (19).

El Teatro de las Esquinas ha doblado en los últimos tiempos su apuesta por los conciertos y esta nueva temporada no será una excepción: Liuba María Hevia (17 de septiembre), Saurom (24), Vivere Memento (22 de octubre), La Habitación Roja (28) y Carolina Durante (17 de diciembre).

El Centro Musical Las Armas sigue cerrado hasta que se resuelva el proceso de licitación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza.

En la sala El Veintiuno de Huesca, en espera de anunciar un concierto sorpresa a mediados del próximo mes, su única confirmación es Suu el día 30. Además, en noviembre y diciembre habrá una programación especial para celebrar el duodécimo aniversario del lugar, con grandes nombres de la escena nacional.