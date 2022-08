Paula Ortiz encara los días de filmación de la película 'Teresa' en San Juan de la Peña

"Está siendo el rodaje más hermoso e intenso que he vivido jamás. Trabajo con un equipo que lo da todo, con unos actores que en cada escena crecen como titanes y estamos rodando 'Teresa' en unos espacios que no podría haber soñado que fueran mejores", dice desde San Juan de la Peña la directora Paula Ortiz (Zaragoza, 1979).

Apasionada y entregada con fervor a su proyecto, Paula Ortiz encara ya, en el monasterio tan emblemático de la historia de Aragón, la última semana de su cuarta película, basada en la pieza dramática 'La lengua en pedazos' de Juan Mayorga, distinguido hace unas semanas con el Premio Princesa de Asturias de las Letras. No fue el único galardón que ha cosechado gente del equipo: sin irnos al Goya a Blanca Portillo, que asume el papel principal, hace unos días también el dibujante y director artístico Jesús Bosqued ganaba el premio de cómic Isabel de Portugal. A Paula se le escapa un sentimiento de admiración hacia la actriz y directora teatral: "Estoy encantado con los actores. No sabe cuánto. Portillo es prodigiosa", dice.

"De verdad que con 'Teresa' me siento muy privilegiada -insiste Paula, que aún no ha estrenado en España su tercera película, 'Across the river', rodada en Venecia con Liev Schreiber, implicado además en la producción-. La singularidad de esta mujer, Teresa de Jesús, es subversiva".

Explica que esta película, alejada del 'biopic', se ha rodado en el monasterio de Sant Jerónimo de la Murtra (Badalona), en el monasterio de Santes Creus (Tarragona) y en varios lugares de la localidad barcelonesa de Cardona, antes de llegar a Aragón, donde ha tenido la sensación de "estar en casa y abrazar las montañas. Última semana en San Juan de la Peña… y nos queda el Tourmalet", confiesa.

En las redes sociales son muchos los que coinciden en que se trata de un rodaje muy especial. Con muchos escenarios, con una cuidada atmósfera, una elaborada puesta en escena y multitud de detalles. Los participantes e invitados aluden a un clima de magia. Blanca Portillo encarna a Teresa de Jesús en su madurez y en su debate con el inquisidor, que será Asier Etxeandia, que ya intervino en 'La novia'. Y Greta Fernández, una de las actrices con más personalidad y fotogenia de las últimas generaciones, encarna a la mística de joven. "El set de 'Teresa' nos transporta a otra época, a otras vidas...", se ha escrito en las redes sociales.

El texto de Juan Mayorga

El trabajo de Juan Mayorga está basado en el 'Libro de la vida' de la escritora mística, que estuvo clínicamente muerta y de la que se dice que levitó, tal como ella cuenta en su libro. "Todos los diálogos de esta maravillosa pieza teatral son palabras de Teresa puestas en su propia boca o en forma de pregunta en la del inquisidor", decía hace poco Paula Ortiz. Y cuando Mayorga recibió en Premio Princesa de Asturias, lo retrató así: "Juan Mayorga es una de las mentes más brillantes de la dramaturgia mundial, no solo por la finura de su escritura, la originalidad de los personajes, la altura creativa desde lo conceptual hasta el pequeño movimiento de la mano del personaje que escucha, sino porque sabe hacer siempre las preguntas necesarias, la virtud que más admiro en un creador. El trabajo con él ha sido, y sigue siendo uno de los grandes privilegios que he encontrado en mi camino, porque además es una hermosísima persona por dentro y por fuera".

'Teresa' está producida por La Lengua en Pedazos, Bluebirds Films, la productora belga Umedia Production y Bteam Pictures, y cuenta con la participación de Aragón TV y la colaboración de la Aragón Film Commission en las localizaciones del rodaje.

El cantautor Amancio Prada, que canta este sábado en la Ciudadela de Jaca, donde ofrece un recital de poemas de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, ha sido invitado al rodaje y ha prometido "hacer todo lo posible para ir. Me hace mucha ilusión".