José Ángel Guimerá: "La cultura, en el medio rural, es un alimento más"

¿Es el cine de los veranos?

Desde que siendo un adolescente vi la película ‘Cinema Paradiso’, de Giuseppe Tornatore, tengo claro que sí. Me enamoré de esa película. Nunca olvidaré la secuencia en la que el proyeccionista desvía el haz de luz sobre una pared de la plaza, para permitir que el público que se había quedado fuera del cine pudiera disfrutar de la proyección al aire libre. Los veranos de mi infancia en Castelnou (Teruel), una pequeña localidad de la provincia de Teruel, eran como se suele decir ‘de cine’, muy largos y con muchos amigos de aquí y de fuera.

¿Qué es lo que debemos reivindicar del medio rural en términos culturales?

Siempre he dicho que la cultura es como un alimento más. Todas esas actividades culturales o de ocio que están más presentes en las ciudades, en el mundo rural son en muchas ocasiones el porqué de que se creen asociaciones o entidades que intenten garantizar la presencia de la cultura.

¿Para qué sirven los festivales de cine? Frecuenta muchos, colabora con el de Urrea de Gaén…

Sirven para mostrar el pulso del cine que desarrollan los nuevos creadores. Son una buena forma de poder ver ese otro cine que no siempre obedece a los estándares del mercado: cine independiente, de autor o de temáticas concretas, en ficción o documental.

¿Cuándo decidió que el cine fuera una de las razones de su vida?

Siempre ha sido una de mis principales opciones. En 2016, tras un breve periodo sabático que me llevaría a vivir a Escocia, decidí volver y probar suerte en facetas más creativas y vinculadas a la producción de audiovisuales.

Hablemos de sus últimas obras. ¿Por qué ‘Pierres Vedel y la magia del agua’, qué debemos saber de este arquitecto francés?

Me llamó la atención que este personaje del siglo XVI viniera a España desde Francia por causas económicas, cosa que durante los últimos tiempos vemos que sucede a la inversa. Me interesó la calidad de sus trabajos conocidos y lo poco que se conocía a este arquitecto y su obra. Esto es lo que se cuenta en este documental.

¿Qué significó este arquitecto en su defensa del agua?

Sin duda, estamos ante un arquitecto o ingeniero que en el siglo XVI nos acercó de nuevo aquellas técnicas constructivas que venían de las antiguas Grecia y Roma. Sus trabajos han sido una influencia clara en épocas posteriores. Tanto las traídas de aguas o acueducto de Teruel, obras como la Mina de Daroca o la construcción del talud de la torre de San Martín de Teruel -todas ellas obras suyas-, solo se encargaban a maestros con sobrado prestigio y experiencia debido a su complejidad de ejecución.

Más información Aragoneses en el Festival de San Sebastián: un documental sobre arte de Carlos Saura y lo nuevo de Pilar Palomero

Firma con Cristina Vilches ‘Tren a Saturno’. ¿Qué quieren reivindicar de Segundo de Chomón?

A diferencia de otras figuras más reconocidas como Georges Méliès, Chomón se adentró más en el lenguaje propio del cine, innovando y haciendo trabajos menos inspirados en técnicas teatrales. Además, fue una figura clave para el desarrollo de técnicas de coloreado, trávelin, iluminación, animación y el caché (actual croma)… Fue uno de los principales impulsores del lenguaje audiovisual que hoy conocemos, tanto en España como en Francia.

¿Sabe Aragón tratar a sus hombres ilustres o es una asignatura pendiente?

No sabe. Si, por ejemplo, volvemos a hablar de Chomón, el pasado año se cumplía el 150 aniversario de su nacimiento en Teruel. Salvo los modestos actos que se han llevado a cabo por la Diputación de Teruel (DPT), me temo que no se ha hecho lo suficiente para poner en valor la figura de este genio aragonés. Llama la atención que desde el Gobierno de Aragón no se haya hecho nada especial. En Cataluña, la Filmoteca de Cataluña le dedicó un espacio y programación especial a Chomón durante todo ese año. Y hay bastantes más ejemplos.

¿En qué proyectos anda metido ahora?

Sigo trabajando con Chomón. Además, estoy con un proyecto de largometraje documental que cuenta la historia de unos incunables hebreos impresos en Híjar en el siglo XV; son libros admirados en las principales bibliotecas y universidades del mundo.

¿Qué debemos conocer del Bajo Aragón?

Para mí, el Bajo Aragón histórico tiene muchos atractivos. Recomendaría alguna zona del Bajo Aragón y serían el Matarraña y el Maestrazgo. Nadie debe irse de aquí sin conocer esos pueblos y su entorno. De mi comarca, el actual Bajo Martín, me gusta todo lo que tiene que ver con el Parque Cultural del Río Martín, que empieza en Albalate extendiéndose hacia las cuencas mineras.