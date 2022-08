Daniel Samper, zaragozano en el Medusa Festival: "Ha sido un caos, todo pasó muy rápido"

El derrumbe del escenario principal del Medusa Sunbeach Festival de Cullera (Valencia) en la madrugada del viernes 12 a este sábado 13 causó la muerte a un espectador de 22 años y heridas de diversa consideración a otros 40, 14 de los cuales fueron catalogadas de graves en hospitales de Alzira, Gandía y Valencia. La organización del evento anunció a primera hora del sábado que de momento se suspendía la actividad del festival, cuyo programa abarcaba el resto del fin de semana. La decisión, empero, todavía espera una confirmación definitiva.

El zaragozano Daniel Samper estaba entre el público. Por fortuna para él y sus amigos, las entradas que habían adquirido para asistir a este macrofestival de música electrónica permitían el acceso a una zona VIP elevada, emplazada en un costado del escenario, en la que se hallaba cuando ocurrió todo, cerca de las 4.00; esta circunstancia hizo que no se hallase en el radio de acción directo del suceso, aunque fue testigo de primera fila.

El zaragozano aún estaba perplejo este sábado al mediodía por la velocidad con la que ocurrió esta desgracia. “Ha sido un caos: todo pasó muy rápido. Mis colegas y yo hemos tenido la suerte de estar en la zona VIP, en un lateral del escenario, que como habréis visto era muy espectacular; de repente ha llegado como una tormenta muy fuerte, el aire ardía y la arena volaba; de hecho, todo se llenó de papeles, restos de cohetes que habían tirado antes y otros objetos que ni siquiera sabías qué eran. Tras el derrumbe nos han desalojado rápido, había muchas fuerzas del orden. Poco después nos han dicho que había muchos heridos y que había muerto un chaval; uno de mis amigos ha visto como trataban de reanimarlo, muy duro”.

Asistentes del Medusa Festival cuentan cómo vivieron el accidente EFE

Daniel Samper es cofrade de las Siete Palabras (toca el tambor allá) y fiel devoto de la música electrónica de baile. “El viernes llegamos a disfrutar de Steve Aoki, era temprano. También estaban Afrojack, Guetta, cosas de electrolatino para echar unos bailes. Un buen plan. Me gusta mucho la música electrónica… ahora nos dicen que se suspende todo y es lógico, después de lo que ha pasado”.

IMÁGENES CEDIDAS POR ANTONIO JORDÁN EN LAS QUE SE VEN LAS TIENDAS DE CAMPAÑA DE LOS ASISTENTES AL MEDUSA FESTIVAL EN EL MOMENTO DE MAYORES RACHAS DE VIENTO EFE

Daniel llevaba un tiempo planeando la asistencia al festival. “Lo hablamos ya en abril, primero se sumaron mi colega de Cullera y su primo, luego otro amigo y finalmente confirmé yo hace como mes y medio. El cartel tenía muchas cosas interesantes. Nos hemos quedado en Gandía, a 30 kilómetros; el festival tiene lanzaderas que te acercan hasta la zona de los conciertos a primera hora de la tarde, y una vez en el recinto ya todo sigue hasta el amanecer. Anoche hacía un calor tremendo, entre el susto y eso ha resultado difícil dormir”.

Un precedente muy cercano

Hace apenas dos meses ya hubo un tremendo susto en otro festival español. Se trata de la cita gallega O Son do Camiño, en el Monte de Gozo de Santiago de Compostela. Durante el montaje del escenario, la estructura principal se desplomó de manera súbita e hirió a seis trabajadores; dos de ellos, de gravedad. Por fortuna, no hubo que lamentar ningún fallecimiento. En ese festival, por cierto actuaría el zaragozano Kase.O con su proyecto Jazz Magnetism, una actuación que contaría como invitado especial con el futbolista del Betis y ex zaragocista Borja Iglesias, buen amigo del rapero de La Jota.