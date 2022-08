El zaragozano Nacho G. Velilla estrena 'Por los pelos': "Espero que Will Smith ya se haya desfogado"

Nacho G. Velilla vuelve a servirse del humor para abordar en una película temas tan del momento como la obsesión por la apariencia y el postureo.

‘Por los pelos. Una historia de autoestima’ cuenta, como acostumbra, con un reparto coral (Carlos Librado ‘Nene’, Antonio Pagudo, Tomy Aguilera, Amaia Salamanca, Eva Ugarte, Alba Planas, María Hervás, Leo Harlem, Mario Ermito y Jesús Vidal) y está llamada a animar las salas de proyección este verano. Desde sus inicios en televisión (‘Médico de familia’ ‘’7 Vidas’, ‘Aída’) y luego en el cine (‘Fuera de carta’, ‘Que se mueran los feos’, ‘Perdiendo el norte’, ‘Villaviciosa de al lado’), este guionista, director y productor zaragozano no ha dejado de encadenar éxitos en España. Sus dos últimos filmes, ya en Norteamérica, ‘No manches Frida’ y ‘No manches Frida 2’, han dado taquillazos históricos tanto en México como en Estados Unidos.

Usted irá servido de autoestima...

Me siento querido, es verdad. He tenido suerte de conectar con el público con lo que he hecho.

¿De donde viene la idea de ‘Por los pelos’?

La da un titular de periódico donde leo que 500.000 personas van a ponerse pelo a Turquía cada año. Empezamos a investigar y vemos que detrás de eso hay mucho más, hay inseguridades, falta de autoestima, un mundo en el que es más importante el parecer que el ser. Vivimos en la cultura del envase.

Por muy bien que le hayan ido las cosas a uno, cada nueva película, cada serie, es una prueba, ¿no?

Siempre es empezar de cero, y esto es lo bueno. No existe la rutina. Antes de escribir hago un análisis de lo que quiero hacer y un análisis de lo que a la gente le puede gustar. Y ahora estamos en un momento muy complicado para las salas de cine. La pandemia ha hecho que la asistencia haya bajado mucho. Hay fenómenos puntuales que están funcionando, pero es muy difícil.

"Está todo muy extraño, con la gente poniendo medida a todo, a lo que se come, a lo que se bebe, a lo que sientes o debes dejar de sentir"

Se ha ido acotando el terreno del humor, sobre todo de aquel que toca el físico de las personas. Pero los calvos se mantienen todavía como un blanco fácil.

Es una buena prueba esta película. Está todo muy extraño, con la gente poniendo medida a todo, a lo que se come, a lo que se bebe, a lo que sientes o debes dejar de sentir. Me parece triste porque lo bueno de cualquier creatividad es que no tenga medidas. Creo que los límites los da el sentido común... Y, realmente, en cuanto a la alopecia, no hemos querido hacer ninguna mofa sobre el aspecto físico sino reflexionar sobre algo que nos condiciona mucho y que es esta obsesión porque todos cumplamos unos estereotipos. También me parecía interesante hablar de cómo la presión de cumplir unos cánones estéticos o de belleza, que estaba sobre todo en el mundo femenino, provoca inseguridades ahora en los hombres. La película no intenta juzgar a nadie sino plantear que muchos viven la calvicie como un conflicto.

¿No teme, entonces, coincidir con Will Smith en un sarao?

Espero que no (risas), que ya se haga desfogado. Pero, fíjate, lo que pasó en los Óscar es un ejemplo de conflicto mal entendido, mal asumido. Por eso es importante ver las cosas a través del humor. La película me ha servido también para ser empático, para ver que hay cosas que para ti no tienen ninguna importancia y para el que las está padeciendo sí. La alopecia puede parecer una tontería pero el señor Andrea Agassi , por ejemplo, perdió un Roland Garros por jugarlo con peluca, porque estaba más preocupado de que no se le cayera que de ganar el partido. Hablamos de anécdotas pero detrás hay muchas historias.

Ha vuelto a confiar en el oscense Juanjo Javierre para la música.

Uno de los protagonistas es un cantante de reguetón que en pleno concierto, por un cañón de aire, expone su calvicie. Había que construir el personaje no solo desde el punto de vista narrativo y dramático sino darle un historial de temas musicales, y ahí Juanjo ha hecho un trabajo fantástico.

Los largos meses de pandemia ¿han cambiado algo en la industria audiovisual?

Los rodajes han sido muy complicados. En Estambul íbamos a tres PCR por semana, muy centrados en el hotel, viviendo en una burbuja, intentando no paralizar la producción. Ha condicionado el día a día y también los presupuestos.

Pero... ¿han salido ustedes mejores de esta?

A nivel del producto hemos salido mejores (risas), porque hemos hecho uno muy bueno. Es una película muy divertida y con un nivel de producción al que no estamos acostumbrados en las comedias en España. Y a nivel de equipo, hemos trabajado muy de la mano, muy unidos. Así que sí que hemos salido mejores. Aunque lo digo siendo optimista, porque la gente realmente no cambia mucho.

"Estoy diciendo que no a muchos proyectos en España y en América, y aún así es una locura"

¿En qué más está trabajando?

La época de pandemia me ha sido muy productiva. Me pilló en plena producción de ‘Por los pelos’ pero los tiempos en que tuvimos que volver a España los he utilizado para terminar proyectos que estaba escribiendo. Ahora estoy en el proceso de posproducción y de mezclas de ‘Mañana es hoy’, que es una película para Amazon que se estrenará en 197 países, con Carmen Machi y Javier Gutiérrez; una comedia pero que pasa por ciencia ficción, por ‘thriller’, por drama. A la vez estoy terminando los guiones de una serie, ‘Bloody Mamy’ para una plataforma de Estados Unidos, para Pantaya; la primera temporada es de ocho capítulos de 25 minutos. Y preparando una miniserie para España y también el próximo largometraje que posiblemente rodaré el año que viene aquí. A ver cómo lo encajo. Estoy diciendo que no a muchos proyectos, en España y en América, y aún así es una locura.

Desde muy pronto defendió la bondad de las plataformas audiovisuales de ‘streaming’. Ahora que se han instalado en nuestras vidas, ¿les ve algún pero?

Han servido para que muchos creativos trabajen desde España para todo el mundo. Eso ha sido muy bueno para ellos y para las industrias; no pensar en local sino en internacional. Hemos demostrado que en España podemos hacer éxitos mundiales. Aunque sí que es verdad que en los últimos años probablemente tenemos un empacho porque se ha producido mucho. Hay que ser más selectivos, ver qué es lo que el público demanda y ponernos a su servicio. Balancear cantidad y calidad

¿Con qué se ríe ahora?¿Alguna recomendación?

De lo que he visto últimamente lo que más me ha sorprendido es ‘The Rehearsal’ (‘Los ensayos’) en HBO, que es una propuesta extraña, original, una especie de comedia con tratamiento de documental pero sin llegar a serlo. En Filmin también hay una serie inglesa, ‘In My Skin’ , con puntos de comedia y puntos de drama, que me parece muy lograda.