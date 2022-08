Lita Claver, 'La Maña', recibirá la Medalla de Honor de Barcelona

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, celebrado el pasado 29 de julio, decidió otorgar a la vedete Emilia Giménez, conocida artísticamente como Lita Claver 'La Maña' la Medalla de Honor de Barcelona, "en reconocimiento a la trayectoria artística y empresarial" en el mundo del teatro y el espectáculo en la Ciudad Condal.

La artista aragonesa se despidió de los escenarios en el Apolo el 18 de enero de 2018, con el espectáculo 'Un reencuentro inolvidable', junto al actor Fernando Esteso. La zaragozana estuvo arropada por el cariño de todos colegas de profesión, y con el aplauso entregado de los incondicionales que abarrotaron el teatro barcelonés, que contó con la presencia de la alcaldesa Ada Colau, quien le ha comunicado el reconocimiento que se celebrará en noviembre.

“El escenario ha sido mi casa y vosotros sois mi familia”, aseguraba la vedete visiblemente conmovida sobre el escenario". La Maña debutó en el Paralelo en los años sesenta y se convirtió en una de las reinas de esta arteria mítica de la edad dorada del cabaré. Por esta razón, eligió en 2018 el Teatro Apolo para decir adiós a su larga carrera artística, que empezó a los cinco años en bares de Zaragoza, en los que bailaba y pasaba el platillo.

"Sabéis que siempre me he mostrado ante vosotros como soy, sin ambigüedades, sin parafernalias de artistas distantes y fríos. He sido una defensora acérrima de mi trabajo, de la libertad de expresión y de la democracia, porque creo y siempre creeré que nadie es quien para taparnos la boca". Así cerró la Maña su última función.

'La Maña' se despide de los escenarios en Barcelona

El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el ayuntamiento de Barcelona fue el que propuso a Lita Claver para la máxima distinción. También recibirán la Medalla de Honor Empar Pineda Erdozia, en reconocimiento a su lucha desde el feminismo en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y como activista de los derechos LGTBI; Pedro Clarós Blanch, por su trayectoria profesional en el campo de la Otorrinolaringología, aplicada también a su tarea social a países del Tercer Mundo; Jordi Raich, por su tarea como experto en ayuda humanitaria, investigadora y divulgadora y la entidad SOS Racismo, por su tarea de más de 25 años en defensa de los Derechos Humanos, desde la acción antirracista.