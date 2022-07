La banda sonora de muchas vidas se arma de 31 en 31 canciones, a lo Nick Hornby

El escritor inglés Nick Hornby (Redhill, Reino Unido, 1957) se subió el 23 de febrero de 2008 al escenario de Oasis Club Teatro junto a la banda estadounidense Marah. Una velada curiosa: Hornby, seguidor acérrimo del Arsenal, había expresado su reticencia a visitar Zaragoza, la ciudad del equipo que le quitó la Recopa a los suyos en 1995, mientras que Marah se plantaba en la localidad que les había inspirado el tema ‘Santos de Madera’. El monólogo versus concierto (y viceversa) se saldó con éxito, por cierto; el escritor de ‘Alta Fidelidad’ enganchó al público con sus relatos y comentarios sobre música, que ya había vertido en ‘The New Yorker’, y la banda de los hermanos Bielanko se entregó a la causa: el concierto no duró mucho rato, pero estuvo bien aprovechado.

Hornby, por cierto, también es conocido por su libro ‘31 songs’ (editado por Riverhood Books hace 19 años), donde abunda en canciones que han marcado su vida de manera significativa: la banda sonora de su existencia. Con esa horma han hecho sus zapatos cuatro amantes de la música desde Zaragoza: Cuca Tena (Pilar en el DNI, Cuca para el mundo), Fernando López Mateo, Ana Lahuerta y Sergio Morán. El blog ‘31 canciones’ se traduce con periodicidad indeterminada (pero elevada, y detallista) en listados temáticos de canciones, que suben a Spotify para deleite de curiosos y melómanos.

Cuca es una persona versátil. Abogada de profesión, fue campeona de Aragón de tenis en veteranos +35, y actualmente ostenta el título de campeona de la liga de pádel con su equipo, el Tiro de Pichón. Además, canta y toca la guitarra en la banda Facundo, y pincha ocasionalmente en locales de la ciudad junto a sus amigas Las Cigarettes. “Lo de las 31 canciones se inspiró en Hornby, pero la ambición real es crear listas para calmar la nostalgia que sentimos por las cintas grabadas, aquellas que preparabas para dedicar a alguien o juntar un determinado grupo de canciones. Nos vamos turnando los cuatro, y hemos contado con aportes de muchos invitados, desde Bigott a diferentes DJ locales y amantes de la música en la ciudad. Cada entrada del blog tiene un texto, una foto y la lista”.

La iniciativa lleva algo más de dos años: prácticamente nació con la pandemia. “Al principio hacíamos un listado semanal, pero ahora vamos más bien a lista mensual. No tenemos una norma fija al respecto, lo importante es que lo hacemos siempre con ganas, sacando un rato para rematar bien cada entrada. Sobre los estilos, está fundamentalmente dedicado al pop en todas sus vertientes, y especialmente al indie”.

En las listas se encuentra desde dream pop a americana, indie ruso, noruego, francés o canadiense… y, naturalmente, pop ibérico. “No nos cerramos a otros estilos: hay listas de mod, de determinadas vertientes electrónicas o de temas muy concretos: por ejemplo, la música presente en una serie, como ‘Killing Eve’. Te confieso que a veces también ‘inventamos’ el tema: se trata de buscar un nexo común a las canciones elegidas porque nos gustan”.

Cuca y sus tres colegas prescriptores insisten en que la ilusión es tan divulgativa como disfrutona. “Para nosotros es un ‘hobby’, no hay fines económicos. Personalmente nos encantaría abrir cada lunes Spotify y encontrar 31 canciones desconocidas o poco conocidas, es una cuestión de disfrutar”.

El cuarteto responsable de '31 canciones', durante el reciente concierto de Wilco en Zaragoza. HA

Valga una última reflexión de Hornby, en sintonía con el citado espíritu, para asimilar la esencia de esta iniciativa. “Un par de veces al año me grabo una cinta para ponerla en el coche, una cinta con todas las canciones nuevas que más me han gustado en los últimos meses, y cada vez que termino una no puedo creer que vaya a haber otra. Y sin embargo siempre la hay, y estoy impaciente por escuchar la siguiente; solo necesitas unos cuantos cientos de cosas más como esta y ya tienes una vida que merece la pena vivir”.