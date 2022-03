Biggott se divierte con sus collages y se extravía en la música, el sexo y el cine

Casi todos conocemos al cantante y compositor Biggott, su talento, su buen gusto y su personalidad desconcertante. Parece negarse una y otra vez como si nos advirtiera a todos que no lo tomemos demasiado en serio, que él, dotado de un personal sentido del humor, tampoco lo hace. Biggott es, ante todo, un espíritu inquieto que comparte su vida con la pintora Clara Carnicer, quien, además, es su guitarrista y a veces su segunda voz.

A Biggott también le interesa el arte y estos días expone sus collages en el bar Odeón, en la plaza de San Bruno. Si alguien le pregunta, ¿desde cuándo le interesa el arte como expresión?, el artista responde: “Te imaginas el arte hablándote, de forma literal, pidiéndote pasta, pidiéndote que le lleves a tomar copas, que le compres algo bonito. Eso sería bien raro; interesarme el arte como expresión aún es mas raro”. Ya se sabe, Biggott / Borja, es el maestro de tirar balones fuera. Le gustan las bromas, los circunloquios, el desconcierto, y hay que saber interpretarlas.

¿Por qué habrá elegido el collage y qué andará buscando? Se ve que hay períodos y estéticas distintos, acercamiento eróticos en algunos casos, cinematográficos, musicales, surrealistas. Sus collages, como si tuviese miedo al vacío, al silencio o el torrente de color, están llenos de referencias, de guiños, de ecos culturales, de sus propios mitos contemporáneos. “Esta pregunta me está excitando. No sé si voy a poder contestarla. Lo intentaré. El collage es lo más, todas mis ideas están hechas con trozos de otras ideas que ya eran collages de otras ideas. Todo lo que admiro está allí. En fin, la paranoia se extiende sin necesidad de buscarla, estoy dentro de la película”. Tomo un poco de aire, se alisa el bigote y la barba con un humor y picardía, y dice: “Me baja la excitación a medida que me explico”.

Uno de los collages inundados de imágenes y fragmentos de Biggott. Clara Carnicer.

No sabemos si va de algo o si es así, feliz a su bola. Jugando con las imágenes, trabajándolas, amontonándolas, creando un discurso del que solo él parece tener la clave. Otra pregunta: ¿por qué deberíamos pasar a ver su obra, qué sorpresa nos llevaríamos o qué sorpresa nos ha preparado?”. Biggott / Borja se repliega: “El deber, la obra y la sorpresa. Tres sustantivos que me ponen. Nunca me gustó el misterio. ¡Pasen y vean!”. Ya estamos advertidos. Querríamos saber si establece algún vínculo entre la música, y sus discos, con el arte. Ahora sí va directo al grano: “No veo diferencias, para mí es todo lo mismo”.Clara Carnicer se atreve a poner palabras a los collages y a las intenciones de Biggott. Escribe: “Bigott vuelve a la carga con nuevas creaciones, en esta ocasión, una serie de grandes collages. El universo creativo de Bigott sigue en expansión y retoma el camino plástico que abrió, hace ahora un año, con su exposición de pintura en el Centro Joaquín Roncal. Bigott es un artista multidisciplinar, más conocido por sus creaciones musicales pero con una pulsión creativa que no conoce limitaciones ni clichés. Sus collages se muestran salvajes y desafían al espectador, son composiciones atrevidamente imperfectas que alcanzan un delicado equilibrio orgánico, esencia punk, un lugar fantástico donde las imágenes se deshacen de su identidad y juegan”. Nadie lo conoce tan bien. Quizá ni él mismo.

Eso sí, las imágenes hablan por sí solas: Jacques Prévert, Buñuel, Marilyn, Dalí, Frank Sinatra, el erotismo, ecos de fotogramas. Biggott se busca y se divierte. Y sabe que en ese tapiz abigarrado de rostros, de instantes, de fragmentos de iconografía conocida, campa el caleidoscopio de sus emociones y de su aprendizaje sentimental.