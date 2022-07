Silvia de Pé: "Nunca ha habido una mujer en este cargo y ya era hora"

Usted se formó en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza. ¿Cómo marcó su carrera su paso por este centro?

Para mí fue un apoyo muy fuerte que luego me permitió seguir formándome. Cuando vine a Madrid me tocó desaprender y aprender, pero yo ya tenía una base importantísima con mis maestros de Zaragoza. Siempre defenderé esta escuela.

¿Qué actores aragoneses han sido sus referentes?

Sin duda, Pedro Rebollo. Me acuerdo de ir a verle actuar y decir: "Quiero dedicarme al teatro porque quiero hacer lo que hace este hombre". Luego me pasó algo increíble. Cuando terminé en la escuela, la actriz y directora Pilar Laveaga me llamó para trabajar con Pedro Rebollo en una obra. Era un sueño. Aprendí tanto de él... No solo de la interpretación, sino de nuestro oficio, de ser un buen compañero, de ayudarte en escena. Por supuesto, también hay muchos otros compañeros de Aragón, pero Pedro me marcó muchísimo en mis comienzos.

Por primera vez una mujer está al frente de la Unión de Actores y Actrices. Más que un reconocimiento, ¿es para usted un compromiso con la profesión?

Absolutamente. Llevo seis años de manera muy activa en la Unión de Actores y Actrices y ahora me ha tocado ser secretaria general. En treinta años no ha habido nunca una mujer en este cargo y ya era hora.

¿Cuáles son los objetivos de la nueva junta?

Seguir un poco la línea de Iñaki Guevara. Con sus candidaturas pasadas consiguió muchas cosas, entre ellas, que se empezara a dialogar con el Ministerio de Cultura para comenzar a legislar el estatuto del artista. En este sentido, creo que el reconocimiento de la intermitencia pronto será una realidad. Además, el estatuto también contempla otras cuestiones importantes como la representación sindical y la fiscalidad.

Desde que recibió el premio del sindicato a la mejor actriz protagonista por 'El caballero incierto' no ha parado. ¿Dónde podemos verla ahora?

En la obra 'Run', que se representa en los Teatros del Canal de Madrid hasta el día 31. Es lo último que ha escrito José Padilla. Tenía muchísimas ganas de trabajar con él y la verdad es que ha sido una experiencia, un proceso intenso pero muy divertido porque además he conocido a compañeros estupendos y todo el elenco hemos hecho una piña increíble.

¿Le queda tiempo para descansar este verano?

Uf. El lunes estuve grabando la ficción 'Valeria', por la noche. También he estado rodando la primera serie que va a hacer El Deseo, la productora de Almodóvar, 'Mentiras pasajeras', que está dirigiendo Félix Sabroso y que tiene una pinta increíble. No sé de dónde saco las horas, pero ¡tengo unas ganas de irme de vacaciones...! En agosto iré a Zaragoza a ver a mi familia. Quiero estar con mis padres, mis sobrinas y mis hermanas, y luego me iré a Alicante con mi chico a descansar porque llevo desde enero sin parar.

'El caballero incierto' ¿ha marcado un antes y un después en su carrera?

Como actriz, totalmente; pero también a nivel personal ha sido superpotente. Ha traído gente maravillosa a mi vida, que ya no suelto, como por ejemplo Rosa Montero -la obra se inspira en un personaje de su novela ‘La carne’-. El otro día vino a ver ‘Run’ y estuvimos tomando vinos hasta las dos de la mañana. Me encanta. Yo quiero ser como ella. ¡Qué energía tiene! ¡Qué tía más maravillosa!

En su discurso tras el galardón por su papel en esta obra, el pasado marzo, le pidió matrimonio a su pareja. Como dice la canción: "¿El anillo ‘pa’ cuándo?".

(Ríe). Estamos pensando que sea en mayo, que coincide con nuestro aniversario. Pero bueno, en agosto decidiremos la fecha.