Pirineos Sur estrena su edición más esperada y multitudinaria con 5.000 almas entregadas a las rumbas de Estopa

Todos los astros se alinearon para conseguir que la inauguración de Pirineos Sur, el Festival de las Culturas, fuera la noche perfecta tras dos años de silencio. Un calor soportable, muchas ganas de bailar y la felicidad del reencuentro con la ansiada normalidad se conjugaron al ritmo de la rumba en la orilla del embalse de Lanuza (Sallent de Gállego) con Estopa.

Los hermanos David y José Muñoz se estrenaron en el escenario flotante ante un auditorio con capacidad para más de 5.000 personas y todo vendido hace dos meses. Las canciones de Maruja Limón, entre el pop, la bossa nova, el son cubano y la bulería, animaron al público, aún escaso en un graderío que empezó a llenarse según llegaba la hora de ver a los reyes de la rumba catalana.

Más información Residente y Rayden llenarán de música Lanuza en Pirineos Sur, que agota por segundo día consecutivo las entradas

Ellos lo tuvieron claro y empezaron con ‘Tu calorro’, un auténtica invitación a que los más atrevidos se lanzaran al agua para bailar más frescos y más cerca de los cantantes. Siguieron con ‘Vino tinto’, también coreada por un público entregado a la causa de recuperar el tiempo perdido. La intensidad no decayó. Al poco llegaron ‘Fuego’, ‘Camiseta de rock and roll’ o ‘Hemicraneal’. Su éxito es intergeneracional. Nuevos y viejos clásicos; todo les funciona. Estopa fue desgranando sus ‘hits’, que son muchos en más de 20 años de trayectoria, con la simpatía canalla que les caracteriza. No hizo falta mucho más para empezar la conquista de la madrugada y esperar el amanecer.

‘Partiendo la pana’, ‘La raja de tu falda’ o ‘El del medio de los Chichos', intercaladas inteligentemente es un generoso ‘setlist’, les aseguró que su primer concierto en Pirineos Sur sea recordado durante unos años.

Las entradas para esta primera jornada empezaron a volar pocos días después de la presentación del festival, que promueve la Diputación Provincial de Huesca. El programa se anunció a mediados de diciembre y en Navidad ya fue imposible comprar una entrada conjunta para el primer concierto y el de esta noche, el de Residente y Rayden, que también tiene el aforo al completo.

Plantar la tienda

Lleno estaba también Sallent de Gállego. La zona de acampada, entre el embarcadero y el escenario, ha sido la más solicitada por los jóvenes este fin de semana. Había que reservar plaza por anticipado, pero muchos se aventuraron ayer a llegar temprano y tratar de coger sitio para instalar la tienda y, por supuesto, algún toldo o sombrilla de para protegerse del sol. Dicen que la batalla fue homérica y que hubo quien mostró su indignación por disponer de entradas para los conciertos y no tener un trozo de suelo para pernoctar.

Además de botellas de agua, neveras, pan y embutido para asegurarse el sustento de ayer y de hoy, en las mochilas de los campistas había sudaderas porque, a pesar de la ola de calor, «esto es el Pirineo, y de noche... nunca se sabe qué puede pasar».

Más información Estopa y Maruja Limón dan el pistoletazo de salida a la edición de Pirineos Sur más esperada y multitudinaria

Lo que ocurrió anoche en el festival sí se adivinaba. El festival, que afronta su 29ª edición como uno de los más longevos de España, no ha hecho más que empezar. Hasta el 6 de agosto pasarán por el escenario de Lanuza artistas como La M.O.D.A., Viki and The Wild, Rozalén (con entradas agotadas), Goran Bregovic, Robe Iniesta o Cliclonautas.

Para la segunda noche de Pirineos Sur, que estará protagonizada por el hip hop y el rap con Residente y Rayden, el lleno también será absoluto.

René Pérez Joglar es de San Juan, Puerto Rico. Rapero, compositor y productor puertorriqueño es más conocido por su apodo Residente. Además, es cofundador y vocalista del grupo Calle 13. ‘¿Qué cabe en una canción?’, es la pregunta que David Martínez Álvarez, Rayden, se hace al inicio de ‘Homónimo’, su sexto disco de estudio que cantará esta noche en Lanuza.

Mañana el certamen apostará por dos bandas que hacen de la fusión su razón de ser: los bosnios Dubioza Kolektiv, con ritmos balcánicos, hip hop, ska y rock; y los valencianos Zoo, que mezclan la electrónica con ritmos mediterráneos y latinos.