Alberto Palacios: "Por muy solista que seas, la música es un trabajo en equipo"

Zaragoza ha recuperado las becas de canto Pilar Lorengar, y en la última edición del certamen, que organiza el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con Industrias Químicas del Ebro, el ganador fue el tenor zaragozano Alberto Palacios. En la final se impuso, por unanimidad del jurado, a otras tres voces aragonesas. "Creo que donde estuve mejor fue en el ‘Gute Nacht’ de Schubert (un lied de ‘Winterreise’). Quizá no sea la canción más explosiva del mundo, pero tiene una enorme carga emocional y creo que la supe trasmitir. Ganar la beca, la verdad, ha sido todo un espaldarazo emocional". Y es que su llegada al mundo del canto fue en cierta medida imprevista, fruto de una catarsis personal.

"Acabé el grado superior de piano y me encontré con un muro frente a mí. Tenía 24 años y no veía muy claro mi futuro. Tenía muy complicado irme a estudiar fuera. Me pregunté qué quería hacer con mi vida y recordé que durante la carrera algunos profesores, como María de los Llanos Martínez o Elena Ruiz, me habían dicho que tenía buena voz, que podía probar canto. Y me decidí". Y en muy poco tiempo ha andado mucho camino. La beca confirma lo acertada que fue su decisión.

Nacido en Zaragoza en 1994, Alberto Palacios tiene la carrera de piano, instrumento que no ha abandonado del todo (lo tocó en el reciente homenaje a Antón García Abril en el Auditorio de Zaragoza). En el plano vocal, su trayectoria se inició a los 11 años en distintos coros de la capital aragonesa, principalmente en la Coral San Antonio de Padua. Ya en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, se formó con María de los Llanos Martínez y posteriormente amplió estudios en la Escuela Superior de Música de Cataluña (Esmuc), con Lambert Climent. En la actualidad colabora con tres grupos musicales: Schola Cantorum Paradisi Portae, formación nacida en la capital aragonesa en 2016 y centrada en el canto gregoriano y primeras polífonías; Tetraphila Ensemble, formación que dirige Jorge Apodaca y que en su mayor parte está integrada por profesores de canto y coro; y Lorem Ipsum, grupo masculino de cuatro voces que cultiva la música del siglo XVI. A este último lo define con sentido del humor: "Somos la ‘boy band’ del Renacimiento", señala.

Palacios confiesa que aún no sabe definir su voz. "Esta semana han dicho que es de tenor lírico ligero. Yo solo me considero tenor, especializado en música antigua, que es la que más me ha hecho disfrutar hasta ahora".

Quizá el bel canto tenga un público más amplio que la música antigua, pero... "No se puede correr antes de haber aprendido a andar –señala–. Creo que no me corresponde abarcar un repertorio más difícil del que puedo acometer en cada momento. Además, aunque mucha gente cree que la música antigua y la clásica están aisladas, o que, en todo caso, solo puede pasar de la segunda a la primera, lo cierto es que el flujo entre ambas en bidireccional y hay ejemplos de ello. Aún es muy pronto para que haga algunas cosas. Veo un poco lejos ‘El barbero de Sevilla’, pero estoy seguro de que alguna obra de Rossini ‘caerá’ en un plazo cercano. Ahora me siento cómodo con Mozart, no solo con sus óperas, también con sus lieder. Lo demás ya se verá. La voz de tenor evoluciona y se consolida a partir de los 30 años".

Fue en los cursos de música antigua de Daroca donde descubrió su vocación musical. "El papel cultural que desempeña Daroca es importantísimo. En uno de sus cursos me di cuenta de que yo amaba la música antigua y, además, me lo pasaba genial. Este año, que vuelven los cursos, pienso ir también".

Aunque durante 14 años ha estado vinculado al piano, siendo muy niño le ofrecieron entrar en la Escolanía de San Antonio y descubrió un mundo paradisiaco. Defiende el papel de los coros.

"Yo he sido siempre un coralista y creo que sigo siéndolo. Nadie nace solista y los coros generan espacios sonoros en los que cualquiera puede sentirse socialmente aceptado cantando. Por muy solista que seas. Los coros cumplen una función social importante. Y la música es un trabajo en equipo, uno debe tener herramientas para entenderse con sus compañeros. Mi familia muchas veces me pide: “canta algo”, y yo les digo que no puedo, que solo es imposible. Una voz, por muy sola que parezca, siempre tiene algún acompañamiento detrás".

La beca la aprovechará para estudiar en la Schola Cantorum de Basilea, uno de los centros docentes de referencia en Europa en el campo de la música antigua.

"Es puntero –señala el tenor–. Lo es también la Esmuc, la Escuela Superior de Música de Cataluña, pero voy a Suiza porque quiero seguir formándome, cambiar de aires y hacer conexiones y contactos con gente como yo, que en los próximos años va a estar de lleno en el universo de la música antigua. En música es muy importante la red de contactos que tengas. Y es que, si un día necesitas un tiorbista para un concierto, pongo por ejemplo, no vas a elegirlo organizando audiciones".